Non immaginereste mai i deliziosi dettagli della casa di Vanessa Incontrada: resterete ammaliati!

Attualmente al timone di Striscia la Notizia con Alessandro Siani, Vanessa Incontrada ha una casa davvero adorabile, scopriamone i dettagli!

Col suo fantastico sorriso e il suo talento straordinario, Vanessa Incontrada è diventata una delle donne più amate della tv e in questo periodo ci sta tenendo compagnia ogni sera seduta dietro il bancone più famoso d’Italia, quello di Striscia la Notizia.

Insieme ad Alessandro Siani, forma una coppia davvero unica e le risate non si contano. Oltre ad essere realizzata professionalmente, la bellissima conduttrice spagnola è anche dedita alla sua famiglia: col compagno Rossano Laurini e col figlio Isal, Vanessa ama rifugiarsi in totale relax quando non è impegnata con il lavoro.

Tramite il suo profilo Instagram si può sbirciare qualche particolare della sua casa: non perdetevi questo gioiello!

Sapete dove abita Vanessa Incontrada? Confortevole e accogliente, la sua casa vi farà innamorare

Raffinatezza e semplicità sono gli ingredienti fondamentali dello stile scelto dalla Incontrada per la sua casa. A prevalere in tutti gli ambienti è il bianco, emblema di un’eleganza discreta, proprio la caratteristica principale della conduttrice.

Anche in cucina, dove sul piano posto al centro Vanessa può sbizzarrirsi a preparare gustosi manicaretti, domina il bianco con alcune tonalità del grigio.

Una dimora fine e con un tocco di glamour che non perde la sua adorabile semplicità: complimenti!