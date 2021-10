Splendida novità per Giulia Salemi: dopo il GF Vip sarà concorrente di un nuovo programma; tutti i dettagli di questa nuova avventura.

È uno dei volti più amati del momento. Il suo canale Instagram conta ben 1,6 milioni di followers e, sul web, è una vera e propria star. Parliamo di Giulia Salemi, la bellissima influencer italo persiana, tra le più seguite nel nostro Paese. Reduce dall’esperienza al GF Vip 5, dove ha trovato anche il grande amore con Pierpaolo Pretelli, Giulia sta vivendo un periodo magico anche dal punto di vista lavorativo. Oltre ad essere testimonial di diversi brand, la Salemi conduce su Mediaset Play il GF Vip Party, in attesa della seconda edizione di Salotto Salemi. Ma ben presto la rivedremo anche in tv!

L’ex gieffina, infatti, tornerà sul piccolo schermo come concorrente di un nuovo programma. Un game show fresco e divertente, nel quale i concorrenti saranno proprio dei vip. Scopriamo tutti i dettagli di questa nuova avventura.

Giulia Salemi presto concorrente di un nuovo programma: ecco dove la vedremo in tv

Una meravigliosa notizia per i numerosi fan di Giulia Salemi! L’influencer è una dei concorrenti di Back to school, il nuovo programma di intrattenimento condotto da Nicola Savino. La trasmissione andrà in onda su Italia Uno e metterà alla prova un gruppo di “studenti” vip che dovranno tornare sui banchi di scuola e prepararsi all’esame di quinta elementare! A guidarli in questa avventura, oltre al conduttore, ci saranno bambini dai 6 agli 11 anni!

Ebbene, tra i concorrenti del nuovo show c’è anche Giulia Salemi! I fan più attenti ricorderanno che, nei giorni scorsi, l’influencer ha pubbicato delle stories in cui era intenta a studiare geografia. Chiaramente, però, Giulia non ha svelato il motivo del suo studio… A questo punto appare chiaro che la Salemi era in fase di preparazione in vista del programma!

Non ci resta che attendere notizie ufficiali per quanto riguarda la data di inizio del programma e per scoprire chi saranno i vip che si metteranno in gioco tra i banchi di scuola. Riusciranno a superare l’esame?