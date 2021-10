Qui è davvero giovanissima, adesso è un’amatissima insegnante di Amici: sono trascorsi più di 30 anni, ma sapete dirci chi è?

Come descrivereste questa nuova edizione di Amici? Davvero incredibile, vero? A distanza di qualche mese dalla vittoria di Giulia Stabile, Maria De Filippi si è messa al timone di una nuova classe di studenti. E, come al solito, sta regalando delle emozioni davvero incredibili. A partire dalla presenza di Raimondo Todaro nel corpo docenti di ballo fino a tutte le imperdibili storie di ciascun talento, siamo certi che quest’anno ne vedremo davvero delle belle. A proposito, siete riusciti a riconoscere chi è questa splendida fanciulla in foto? Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, abbiamo rintracciato questo brevissimo filmato del passato.

Leggi anche –> Amici e Verissimo rinviati, ma cosa andrà in onda al loro posto Domenica 10 Ottobre?

Attivissima sul suo canale social ufficiale, l’insegnante di Amici ama condividere ogni cosa col suo pubblico. È proprio per questo motivo che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare un video del passato, risalente a più di 30 anni fa. A questo punto, però, vi chiediamo: siete riusciti a riconoscerla? Bando alle ciance: ecco di chi parliamo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Qui era giovanissima, ora è l’insegnante di Amici: l’avete riconosciuta?

Spulciando con attenzione il profilo Instagram dell’amatissima insegnante di Amici in attesa di una nuovissima puntata, siamo riusciti a rintracciare un incantevole video del passato. Quello che, però, adesso vogliamo sapere da voi è: siete riusciti a riconoscerla? In questo filmato, è davvero giovanissima e, facendoci due conti, risalirebbe a poco più di 30 anni fa, sapete dirci, però, di chi parliamo?

Leggi anche –> Anna Pettinelli, arriva un duro sfogo: c’entra Amici?

Se vi dicessimo che questa dolce fanciulla non è altro che Anna Pettinelli, ci credereste? Fareste bene a farlo perché è proprio lei! Non sappiamo se questo filmato risalga al 1983 o al 1986, in entrambi gli anni l’insegnante di Amici è stata co-conduttrice del Festival di Sanremo. Fatto sta che, da come si può chiaramente vedere, è sempre splendida. Certo, qualche cosa è cambiata in lei, come ad esempio il taglio e il colore dei capelli. Per il resto, però, Anna Pettinelli è sempre stupenda.

Avreste mai detto fosse lei?