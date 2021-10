Sapete chi è il marito di Roberta Lanfranchi? Come si chiama, cosa fa nella vita e come si sono conosciuti: cosa sappiamo su di lui.

Siete pronti ad una nuova puntata di Paperissima? Dopo la fine delle versione estiva, il Gabibbo continua a fare compagnia il pubblico italiano con le divertentissime papere. Accanto a lui, ovviamente, c’è sempre lei: la splendida e simpaticissima Roberta Lanfranchi. Conduttrice, attrice e ballerina, la straordinaria romana continua ad essere uno dei volti fissi di Paperissima. Ed anche in questa edizione siamo certi che continuerà a dimostrarsi tra le protagoniste indiscusse. In attesa, però, di poter vedere le papere di questa sera, siete pronti a scoprire qualche cosa in più su di lei?

Bellissima ed amatissima, Roberta Lanfranchi è tra i volti più amati della televisione italiana. Sapete, però, chi è suo marito? Sappiamo benissimo che, dal 1997 al 2007, la Lanfranchi è stata sposata con Pino Insegno. Nel 2009, però, è riuscita a riuscita a rifarsi una vita. E, dopo esattamente 3 anni, è convolata a nozze nuovamente. Cosa sappiamo, però, su colui che le ha fatto battere di nuovo il cuore. E che le ha fatto credere di nuovo nell’amore? Scopriamo insieme ogni cosa.

Chi è il marito di Roberta Lanfranchi?

Mamma di tre splendidi bambini, due avuto dal precedente matrimonio con Pino Insegno, Roberta Lanfranchi vanta di una vita sentimentale piuttosto serena ed appagata. Il merito? La risposta è davvero semplice: Emanuele Del Greco. È proprio questo il nome di colui che, dopo l’addio con l’amatissimo attore, le ha fatto di nuovo batter il cuore. E che, nel 2012, ha sposato! Cosa sappiamo, però, esattamente su di lui? E, soprattutto, che lavoro fa? Purtroppo, le informazioni che abbiamo sono davvero minime. Stando a quanto si apprende, però, sembrerebbe che il buon Del Greco sia un autore radiofonico.

Come si sono conosciuti?

“Galeotta fu la radio”, potremmo dire! Stando a quanto si apprende dal suo racconto fatto a Verissimo nel 2019, sembrerebbe che il primo incontro tra Roberta ed Emanuele sia avvenuto proprio in radio, lei era alla conduzione di un programma e il buon Del Greco, invece, ne era il suo autore. La scintilla, a quanto pare, sembrerebbe essere scoccata qualche tempo dopo. Quando, dopo essere andati a cena a Milano, si sono nuovamente ritrovati a Roma e, da quel momento, non si sono mai più lasciati.

Ad oggi, si amano alla follia. E, insieme al piccolo Ettore e gli altri due figli di Roberta, formano una famiglia davvero pazzesca.