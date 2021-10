Rocco Hunt, straordinario annuncio: i fan non stanno nella pelle

Straordinario annuncio di Rocco Hunt, i fan non stanno nella pelle: di seguito vi sveliamo di cosa si tratta

Rocco Pagliarulo, in arte Rocco Hunt, è uno dei cantanti più in voga del momento. L’artista ha vinto una miriade di dischi di platino con i suoi due ultimi singoli, “A un passo dalla luna” e “Un bacio all’improvviso“. Entrambi vantano la collaborazione di Ana Mena, cantante di origini spagnole. Di recente, invece, ha pubblicato un nuovo singolo in collaborazione con i Boomdabash, “Fantastica“.

Il famoso rapper originario di Salerno ha pubblicato un annuncio straordinario sul suo account Instagram. Di seguito vi sveliamo di cosa si tratta.

Rocco Hunt, annuncio straordinario: le sue parole

Il rapper Rocco Pagliarulo ha sorpreso i fan con un annuncio straordinario. Il cantautore, vincitore della categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2014, ha annunciato che il suo nuovo album è quasi pronto. “Ok, ci siamo. Album chiuso al 99%“, scrive Rocco sul suo account Instagram.

Il post pubblicato dal famoso rapper ha ricevuto migliaia e migliaia di interazioni. Più di 60 mila like e oltre 8 mila commenti, tra questi anche alcuni di personalità famose come Gué Pequeno e la stessa Ana Mena.

È probabile dunque che nei prossimi giorni il famoso rapper annunci la data d’uscita del suo nuovo album. I fan ovviamente non vedono l’ora. L’assenza questa volta è stata più breve rispetto all’altro album, ma i fan di Rocco hanno voglia di nuova musica.

Rocco ha pubblicato al momento quattro album. Il suo album d’esordio è Poeta urbano, pubblicato nel 2013. Esso è stato seguito da ‘A Verità e SigornHunt, pubblicati a distanza di un anno l’uno dall’altro. Poi c’è stato uno stop di circa quattro anni prima dell’uscita dell’album Libertà.