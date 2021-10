Si sposano! La proposta di matrimonio è dolcissima: esplosione di gioia tra i fan

La famosa coppia sta per compiere il grande passo: la proposta di matrimonio è arrivata e la gioia dei fan è incontenibile.

La notizia che i milioni di fan della strepitosa coppia attendevano è finalmente arrivata: a breve si sposeranno ed hanno documentato la romantica proposta di matrimonio tramite i loro canali social.

Leggi anche—————>>>Si sposano! Proposta in gran segreto, dopo 10 anni la celebre coppia convolerà a nozze

E non potrebbe essere altrimenti, visto che la loro notorietà deriva proprio dall’incredibile successo raggiunto in questi anni dai due amatissimi youtuber siciliani. Parliamo ovviamente dei Me contro Te alias Luigi Calagna e Sofia Scala.

Conosciuti come Luì e Sofì, i due sono insieme da circa nove anni e il loro primo incontro è avvenuto nel 2012 a casa di un cugino di lei. Il video della proposta di matrimonio pubblicato su Youtube ha ricevuto una quantità pazzesca di visualizzazioni in pochissime ore e i fan sono al settimo cielo per la splendida notizia.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Me contro Te presto marito e moglie: la location della proposta di matrimonio

Con il meraviglioso sfondo del Lago di Como e in sottofondo la canzone Principessa, versione italiana della loro canzone Princesa, Luì inginocchiato ha chiesto la mano della sua amata Sofì, arrivata in barca con un favoloso abito rosa. Sul pontile la ragazza ha trovato la scritta “principessa” e lungo il tragitto altre frasi romantiche: “Come in una favola”, “Mi fai volare”, “Tu mi fai cantare”.

Leggi anche—————->>>Le ha chiesto di diventare sua moglie: proposta di matrimonio per la fidanzata del famoso calciatore

Porgendole l’anello, Luì le ha chiesto: “Mi vuoi sposare?”, proposta che è stata naturalmente accettata.

Grandissima l’emozione negli occhi di lei e nell’abbraccio che si sono scambiati. Tanti gli auguri arrivati sui loro profili social a cui ci uniamo anche noi!