Tu si que vales, non indovinereste mai quanto costa il top indossato da Maria De Filippi: cifra da capogiro per la canotta leopardata.

Un successo infinito, quello di Tu si que vales. Che si ripete puntata dopo puntata: ieri sera, sabato 9 ottobre 2021, l’appuntamento con lo show di Maria De Filippi è stato seguito da più di 5 milioni di telespettatori. Risate ed emozioni a non finire grazie al programma targato Queen Mary. E, a proposito della De Filippi, c’è una curiosità sul suo look davvero interessante. Chi ha seguito la puntata si ricorderà del simpatico siparietto tra Maria e Sabrina Ferilli riguardo il top indossato dalla De Filippi.

Secondo la Ferilli, la fantasia maculata della canotta di Maria è fuori moda, poiché era in voga qualche anno fa. Un botta e risposta scherzoso e divertente, come sempre accade tra le due amiche e colleghe. Ma a proposito della canotta animalier di Maria De Filippi, sapete qual è il suo prezzo? Resterete sbalorditi!

Sapete quanto costa il top leopardato indossato da Maria De Filippi a Tu si que vales?

Per la puntata di ieri di Tu si que vales, Maria De Filippi ha optato per un look total black, con pantaloni neri in pelle e blazer nero. A dare un tocco di colore il top animalier, criticato scherzosamente da Sabrina Ferilli. Una canotta dalla fantasia leopardata, con bretelle sottilissime, e caratterizzata da pizzo nero sulla scollatura e nel bordo in basso. Un capo elegante e decisamente costoso! Il prezzo della canotta è stato riportato dalla sempre informata pagina Instagram ‘Closet Italy’. Date un’occhiata:

Proprio così, si tratta di un top firmato YSL e il suo valore è di 1405 euro. Eh si, una cifra decisamente notevole. Come sempre, Maria ha scelto un look impeccabile. E voi, avete seguito la puntata di ieri dello show?