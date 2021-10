Uomini e Donne, clamorosa assenza nell’ultima registrazione: ha abbandonato il programma? L’anticipazione allarma i fan.

La nuova edizione di Uomini e Donne è iniziata da circa un mese e di colpi di scena, nella trasmissione di Maria De Filippi, sono stati già tantissimi. Merito anche delle numerose new entry nel parterre maschile e femminile del Trono Over, che rendono le puntate sempre più dinamiche. Ma proprio a proposito del trono Over, nell’ultima registrazione della trasmissione c’è stata una clamorosa assenza.

Ad annunciare questa anticipazione è stata la pagina Instagram “UominieDonneClassicoeOver”. Scopriamo i dettagli di questo spoiler.

Uomini e Donne, clamorosa assenza nell’ultima registrazione: l’amatissima dama del Trono Over non è in puntata

Un successo senza fine, quello di Uomini e Donne. In onda dal lunedì al venerdì alle ore 14 e 45, la trasmissione di Canale 5 tiene incollati alla tv milioni di telespettatori, da ormai tantissimi anni. Come tutti sanno, però, il programma non è in diretta, ma le puntate sono registrate diversi giorni prima della messa in onda. E, proprio ieri, sabato 9 ottobre, è stata registrata una nuova puntata della trasmissione, durante la quale, però, era assente una protagonista assoluta. Si tratta di Isabella Ricci, una delle dame del trono Over più amate dal pubblico. Spesso protagonista di discussioni con Gemma Galgani, Isabella non era presente alla registrazione di ieri.

Nella storia pubblicata dalla pagina Instagram “UominieDonneClassicoeOver” non sono stati spiegati, però, i motivi dell’assenza. Che la dama abbia deciso di lasciare il programma? Ovviamente noi e tutti i fan ci auguriamo di no!

Non ci resta che attendere la prossima registrazione per scoprire se Isabella ci sarà e, eventualmente, il motivo della sua assenza. E voi, state seguendo le nuove avventure di Uomini e Donne? Nascerà qualche amore vero in studio?