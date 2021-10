Emma Craythorne è la regina indiscussa de La clinica delle pelle, ma conoscete la sua vita privata? Forse non tutti lo sanno, ma…

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Emma Craythorne. Protagonista indiscussa del programma ‘La clinica della pelle’, la splendida dermatologa vanta di un successo davvero impressionante. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Episodio dopo episodio ed edizione dopo edizione, la giovanissima Craythorne prende in affido gravissimi casi. E cerca sempre di trovare una soluzione consona a tutti i tipi di pelle. Insomma, davvero grandioso! Cosa succederà questa sera? Chi sono i pazienti che si presenteranno nello studio della dermatologa? Chi lo sa, è tutto da scoprire! In attesa, però, vi spieghiamo qualche ‘dettaglio’ in più sulla bellissima Emma.

Cosa sappiamo, ad esempio, su di lei? Giovanissima e bellissima, sembrerebbe che Emma Craythonrne viva in Irlanda Del Nord. E che, seppure sia solita andare a Londra per lavorare, è proprio qui che ritorna una volta chiuso il suo studio. Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? La Craythorne, quindi, è sposata? Ha figlia? Ecco cosa sappiamo!

Conoscete la vita privata di Emma Craythorne, la dottoressa de La clinica della pelle?

Siamo soliti vederla in ‘azione’ con i pazienti che si presentano nel suo studio, ma sapete ogni cosa della bellissima Emma Craythorne? Ad esempio, vi siete mai chiesti qualcosa in più sulla sua vita privata? È sposata? Ha figli? Ebbene: a tutte queste domande, più che lecite, ci penseremo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, le informazioni che abbiamo in merito sono davvero pochissime.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Emma sia una splendida madre di tre adorabili bambini. Sia chiaro: non sappiamo se sia fidanzata, sposata o se abbia un compagno. Seppure attivissima sul suo canale instagram, non c’è traccia della sua attuale sfera sentimentale. Quello che, però, possiamo affermarvi con certezza è che la dottoressa oltre ad essere un’affermata dermatologa in carriera, è anche una splendida mamma.

Voi eravate a conoscenza di questo ‘retroscena’?