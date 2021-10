Aldo Montano, come ha conosciuto sua moglie Olga: il ‘retroscena’ sul primo incontro

GF Vip, Aldo Montano ha raccontato come ha conosciuto sua moglie Olga: il primo incontro è avvenuto proprio lì.

Il Grande Fratello Vip è partito con la nuova edizione, e sembrerebbe catturare l’attenzione del pubblico. In queste prime puntate, ci sono state le prime eliminazioni. Fino ad ora, ad uscire dalla casa, sono stati Tommaso Eletti, Andrea Casalino e Samy Youssef, quest’ultimo uscito venerdì scorso.

Cosa accadrà nella puntata di questa sera, lunedì 11 ottobre? Staremo a vedere. Sicuramente uno dei protagonisti di questa edizione, è Aldo Montano. La settimana scorsa è rientrato, dopo che, qualche giorno prima era uscito per impegni istituzionali presi in precedenza. Sappiamo che, il concorrente è sposato con Olga Plachina. Proprio all’interno della casa, parlando con gli altri compagni, ha raccontato come si sono conosciuti.

GF Vip, Aldo Montano: sapete come ha conosciuto sua moglie Olga? L’inedito ‘retroscena’

Dopo essere uscito per impegni istituzionali presi in precedenza, Aldo Montano è rientrato in casa, dopo alcuni giorni in quarantena. Al Grande Fratello Vip, la sua presenza non passa inosservata ed è sicuramente uno dei protagonisti insieme agli altri concorrenti.

Sappiamo che, Aldo è sposato con la bellissima Olga Plachina. Ma sapete come si sono conosciuti? Mentre parlava con gli altri gieffini, ha raccontato il primo incontro con sua moglie. A quanto pare, la coppia si è incontrata in discoteca, a Mosca, dove Montano era andato per festeggiare il mondiale che aveva vinto con la sua squadra.

“L’ho conosciuta in una discoteca a Mosca, a fine mondiale vinto nostro, e facemmo questa festa. Io conoscevo questa ragazza, e questa amica mia, ha portato una sua amica e da cosa nasce cosa. Io ero single, giovane e capellone“. L’incontro è avvenuto per caso e tra una chiacchiera e uno sguardo, è scoppiato l’amore. Oggi sono insieme, felici e innamorati più che mai.