Alessio Sakara, racconto da brividi: “Mi sono ritrovato due persone davanti con la pistola”, il retroscena che non tutti conoscono.

È uno dei volti dell’amatissima trasmissione Tu si que vales, ma soprattutto è una grande dello sport. Alessio Sakara si è raccontato ai microfoni di Verissimo, dove è stato ospite nell’ultima puntata, in compagnia del suo amico e collega Martin Castrogiovanni. Primo campione italiano di arti marziali miste, Alessio ripercorre le fasi salienti della sua carriere sportiva, fino ad arrivare all’esperienza in tv nella trasmissione di Maria De Filippi. Ma non mancano retroscena dolorosi nel suo passato.

A 18 anni, Alessio Sakara è volato in Brasile, dove inizialmente ha fatto piccoli lavori, per arrangiarsi ed inseguire il suo sogno. Diventato famoso, è stato protagonista di un terribile episodio: una bruttissima rapina nel 2004. In seguito, i dettagli raccontati a Silvia Toffanin.

Alessio Sakara, racconto da brividi a Verissimo: la terribile rapina in Brasile

Era in 2004 quando Alessio Sakara è stato protagonista di un bruttissimo episodio in Brasile. “Poco tempo prima che firmassi per l’UFC, ritornavo da un combattimento, dove mi ero anche rotto una costola. Tornato in Brasile io aprii la porta di casa per andare a cena e avevo quattro persone davanti con le pistole“. Parole da brividi, quelle dello sportivo a Verissimo, che ha raccontato i dettagli di quella brutta sorpresa: “Mi hanno rubato tutto, tutto quanto, comprese le valigie con i vestiti. Perché la mia sfortuna è stata che quando hanno aperto l’armadio per vedere se c’era qualcos’altro, c’erano le valigie sopra e i vestiti appesi. Hanno fatto valigia e vestiti…quando si dice mi hanno lasciato in mutande”, ironizza Sakara.

Un retroscena che non tutti conoscevano. E voi, state seguendo la nuova edizione di Tu si que vales? Anche quest’anno ascolti record puntata dopo puntata.