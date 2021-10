Impossibile non riconoscerlo, in questo scatto era molto piccolo, ma oggi è un professionista di Amici.

In questo scatto è fotografato un amatissimo professionista di Amici di Maria De Filippi, quando, era ancora molto piccolo. Da qualche anno, è entrato a far parte della scuola più spiata d’Italia, entrando nel corpo di ballo.

Leggi anche Amici, è sbocciato già l’amore nella scuola? Gli ‘indizi’ parlano chiaro: si parla solo di loro

Prima ancora, però, è stato un allievo del talent show, e con il suo talento, ha conquistato tutti, i giudici e il pubblico. Noi l’abbiamo conosciuto quando era molto giovane. Osservando lo scatto, risalente all’anno 2014, data di pubblicazione su instagram, riuscite a dirci chi è? Vi anticipiamo, non è affatto cambiato in questi anni.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Riuscite a dirci chi è? E’ l’amatissimo professionista di Amici: impossibile non riconoscerlo

Amici di Maria De Filippi è un talent show che da anni riscontra un seguito incredibile. Con questa nuova edizione, siamo arrivati alla ventunesima. La nuova classe è stata formata, anche se, tutto può sempre cambiare, perchè spesso i professori scelgono di sospendere le maglie o anche mandare in sfida i ragazzi.

Leggi anche Amici, provvedimento disciplinare della produzione: brutto colpo per i ragazzi, cos’è successo

Prima di ogni esibizione di ballo, vediamo sempre i professionisti mostrare la performance. Avete osservato lo scatto in alto? In foto è presente proprio uno dei professionisti di Amici, ma in un momento di diversi anni fa, esattamente del 2014. Lo riconoscete? Impossibile non farlo, vero?

Ebbene sì, è Sebastian Melo Taveira, l’ex allievo del talent show, e ora professionista nella scuola. Sebastian con il suo talento ci conquista ad ogni esibizione. Oggi, lo vediamo nel corpo di ballo, dopo la sua esperienza come allievo. Osservando lo scatto, è evidente che, è praticamente uguale oggi. Noi l’abbiamo conosciuto nel 2017, e da allora, il ballerino ne ha fatta di strada.