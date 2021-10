Andrea Iannone è un concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle: conoscete la sua storia?

Al via una nuova edizione di Ballando con le stelle! Sabato 16 ottobre ritorna in onda su Rai Uno lo storico programma condotto da Milly Carlucci: 13 concorrenti, in coppia con professionisti, sono pronti a salire sul palco e dimostrare il loro talento nel ballo! Tra i VIP che prenderanno parte al dancing show anche Andrea Iannone! Celebre pilota di Moto GP ma anche volto affermato nel mondo della cronaca rosa: è stato al centro del gossip più volte per via delle sue relazioni amorose con donne famose. Curiosi di scoprire qualche curiosità sul futuro ballerino? Siete nel posto giusto!

Ballando con le stelle 2021, Andrea Iannone: dalla Moto GP alla ristorazione, carriera e vita privata

Classe ’89, di Vasto, è entrato nel mondo dei motori a soli 15 anni. Era il 2004 quando Andrea Iannone prendeva parte al campionato Italiano Velocità e ad altre competizioni a livello nazionale ed europeo. In sella Iannone si è trovato a suo agio e così, la sua carriera l’ha costruita proprio a bordo della sua motocicletta. Nel 2013 è approdato in Moto GP e nel 2015 ha conquistato il suo primo podio: a bordo della sua Ducati ottenne un terzo posto.

Nel 2016 ha firmato un biennale con la Suzuki e nel 2019 è passato al team Aprilia: ha concluso quella stagione al 16esimo posto con 43 punti. Dal gennaio 2020 non corre più in sella alla sua moto: Andrea Iannone, accusato di doping ad inizio 2020, ha avuto una squalifica di quattro anni dal TAS di Losanna.

Ristorante e vita privata

Iannone, dopo la sua squalifica, si è dovuto ‘reinventare’. Essendo appassionato di ristorazione, ha aperto un locale tutto suo a Lugano: si tratta di un risto-bar di tendenza, ‘Passion Cafè’ che ha aperto in società con il fratello, Angelo, e con altri due amici, i fratelli Montini.

Ora è pronto a mettersi in gioco e calarsi nei panni di ballerino: ma a casa c’è qualcuno che lo aspetta? Non si hanno molte informazioni riguardo la sua vita sentimentale, essendo il pilota estremamente riservato. E’ stato pizzicato nel corso dell’estate in compagnia di Gaia Miracapillo, una giovane ragazza: nessuno conosce dettagli sul loro rapporto. Tutti ricordano però il suo passato, prima al fianco di Belen Rodriguez poi di Giulia De Lellis: entrambe le storie però non hanno avuto lieto fine.