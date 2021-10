Anticipazioni della puntata del GF Vip di oggi, Lunedì 11 Ottobre: scontri, sorprese e molto altro ancora, appuntamento imperdibile.

Davvero imperdibile la puntata del GF Vip di Venerdì scorso, vero? A partire dallo scontro ad inizio puntata tra Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe per via della foto con Giancarlo Magalli fino all’eliminazione inaspettata di Samy Youssef, l’appuntamento scorso del reality è stato del tutto imperdibile. E siamo certi che anche questo di questa sera, Lunedì 11 Ottobre, lo sarà. Cosa accadrà, però? Le anticipazioni ufficiale, al momento, non sono ancora note. Una cosa è certa: si tratterà senza alcun dubbio di argomenti piuttosto ‘caldi’. Siete pronti a scoprire qualche cosa in più? Ci pensiamo immediatamente!

Nuovo inizio settimana e nuova puntata del GF Vip, ma cosa succederà questa sera? Di quali dinamiche discuterà Alfonso Signorini insieme alle sue due splendide opinioniste e tutti i ragazzi della casa? E, soprattutto, chi sarà il meno votato dal pubblico? Procediamo con ordine!

GF Vip dell’11 Ottobre, le anticipazioni della puntata: nuovi amori e nuovi scontri, incredibile

Seppure le anticipazioni ufficiale della puntata del GF Vip di stasera, Lunedì 11 Ottobre, non sono state ancora rese note, una cosa ve la assicuriamo: sarà un appuntamento davvero imperdibile. Seppure, infatti, siano passati pochissimi giorni dall’ultima diretta, si può dire che è accaduto davvero di tutto. La scorsa notte, ad esempio, dopo la classica festa del Sabato sera, sembrerebbe che Miriana e Nicola fossero fin troppo vicini. Che stia nascendo una nuova coppia dopo Manuel e Lulù? Chi lo sa! Fatto sta che il buon Pisu, dopo il due di picche di Solei, sembrerebbe essersi proiettato sulla splendida Trevisan. Chi vivrà vedrà?

‘L’amore non è bello se non è litigarello’: è proprio così che potremmo descrivere il rapporto tra Lulù e Manuel. La giovanissima principessa, qualche ora fa, è stata protagonista di una scenata di gelosa. Motivo? Sophie Codegoni! Sembrerebbe che l’ex tronista sia fin troppo vicino al giovane Bortuzzo. E questo non è piaciuto affatto alla Selaissè. D’altra parte, però, questa gelosia non piace affatto a Manuel. Che, durante un confronto con lei, ha esclamato: “Lasciami in pace!”. Cosa succederà tra loro? Chi lo sa!

Inoltre, scopriremo l’esito del televoto e ricordiamo chi il meno votato non sarà eliminato, piuttosto andrà nuovamente in nomination. Infine, verranno svelati i nuovi nominati e i nuovi immuni. Insomma, che dire: una puntata piuttosto ricca!

L’appuntamento è sempre lo stesso: a partire dalle ore 21:45 su Canale 5. Vi aspettiamo!