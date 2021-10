Avete mai visto il fratello di Raffaella Fico? Lui si chiama Francesco: sul canale social ufficiale della showgirl, ci sono alcune loro foto!

È tra le protagoniste indiscusse di questa sesta edizione del GF Vip, Raffaella Fico. Entrata a far parte del famosissimo reality di Canale 5 nel corso della puntata di esordio, la showgirl napoletana ha saputo conquistare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. Pensate, è trascorso poco meno di un mesi dall’inizio di questa nuova edizione, eppure la splendida Fico continua ad essere la regina della casa. Cosa ne sarà di lei? Fino a questo momento, Raffaella non è mai stata nominata. Ed ha sempre avuto le simpatie del suo gruppo, ma cosa ne sarà di lei esattamente? La napoletana riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria? Chi lo sa! Nel frattempo, però, scopriamo qualche cosa in più su di lei.

In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato del suo titolo di studio. E del fatto che, senza alcun dubbio, non tutti erano a conoscenza di questo retroscena. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: avete mai visto suo fratello? Raffaella ha sempre dichiarato di provare un amore infinito nei suoi confronti, ma voi sapete chi è?

Chi è il fratello di Raffaella Fico? Eccoli insieme: che coppia!

Sin dalla sua primissima apparizione televisiva, Raffaella Fico non ha mai nascosto il suo affetto e amore nei confronti di suo fratello Francesco. I due, stando a quanto si apprende, hanno pochissimi anni di differenza. E, a quanto pare, hanno da sempre avuto uno splendido rapporto. Insomma, su di lui, la splendida Raffaella può sempre contare. Com’è giusto che sia, d’altra parte.

A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: voi avete mai visto il fratello di Raffaella Fico? Purtroppo, abbiamo pochissime informazioni su di lui. Certo, sappiamo che si chiama Francesco, ma no sappiamo nient’altro. Siete curiosi, però, di vederlo? Ci pensiamo immediatamente! Spulciando con attenzione il profilo Instagram della splendida Fico, siamo riusciti a rintracciare alcuni loro scatti insieme. Eccone uno:

Un vero e proprio scatto del passato, è vero. Eppure, si capisce chiaramente quanto Raffaella e Francesco siano uniti. Siete d’accordo?