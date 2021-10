Ricordate chi era il compagno di Simona Ventura? I motivi della rottura

Ricordate chi era il compagno di Simona Ventura? Quali sono stati i motivi della rottura.

Simona Ventura è una conduttrice televisiva molto amata ed apprezzata. Le sue prime apparizioni in televisione risalgono alla metà degli anni ottanta, come concorrente di alcuni famosi quiz e giochi televisivi. Ha esordito ufficialmente nel 1988 come valletta nel quiz di Rai 1 Domani sposi . Da quel momento, non si è più fermata.

Oggi, la Ventura vanta una carriera ricca di successi, e numerosi sono stati i traguardi. Sappiamo che, dal 2018, è insieme a Giovanni Terzi. Ma prima ancora, ricordate con chi è stata sposata? E perchè è avvenuta la rottura? Vi spieghiamo ogni cosa.

Ricordate chi era il compagno di Simona Ventura? Perchè c’è stata la rottura

E’ apparsa la prima volta in tv nella metà degli anni ottanta, come concorrente di alcuni famosi quiz e giochi televisivi. Da allora, la strada per Simona Ventura è stata tutta in salita. Conduttrice amatissima e apprezzatissima, l’abbiamo vista al timone di tantissimi programmi, ed è sempre stato un successo.

Sappiamo che oggi, il suo compagno è Giovanni Terzi. Ma in passato, ricordate con chi è stata sposata? La Ventura nel 1998 si è sposata con Stefano Bettarini, dal quale ha avuto due figli, nati nel 1998 e nel 2000. Ma perchè la coppia è giunta alla rottura? A quanto pare, sembrerebbe che, più volte la showgirl abbia raccontato di aver vissuto un amore ‘di pancia’. Al Fatto Quotidiano, avrebbe affermato in passato: “Io ai tempi volevo fare tutto, pensavo solo ed esclusivamente alla carriera. Volevo lavorare, uscire la sera, fare la mamma e lui giocava in un’ altra città. Vivevo la cosa con molto egoismo”.

Ma non è solo questo, sembrerebbe che, quando la coppia era insieme, Bettarini abbia tradito più volte la conduttrice, ed è stato proprio l’ex calciatore a raccontarlo, durante la sua esperienza al Gf Vip, nel 2016. I due si sono separati nel 2004, e hanno divorziato ufficialmente nel 2008. Oggi, però, i rapporti sono sereni. Stefano è impegnato con la bellissima Nicoletta Larini, e Simona con Giovanni Terzi.