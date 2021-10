Avete notato anche voi quel ‘particolare’ dettaglio della collana di Chiara Ferragni? È davvero impossibile non farci caso: è incredibile!

È lei la regina indiscussa di Instagram, Chiara Ferragni. Con un profilo che conta più di 15 mila post e ben 25 milioni di followers, la moglie di Fedez rientra tra le stelle del famosissimo social. Attivissima sul suo canale social ufficiale, la Ferragni non perde mai occasione di poter rendere partecipi i suoi sostenitori sulla sua quotidianità, sulla sua famiglia, ma anche sulle sue ultime novità lavorative. Spesso e volentieri in giro per lavoro, Chiara è solita anche condividere scatti che mostrano il suo outfit. Qualche giorno fa, ad esempio, attraverso un’Instagram Stories, l’influencer ha condiviso un delizioso primo

Leggi anche –> Chiara Ferragni si racconta: “Ho delle preoccupazioni, ma riguardano la vita intima”

Con indosso una maglia nera, capelli legati e un trucco davvero leggerissimo, Chiara Ferragni si è immortalata mentre era fuori per lavoro. Ed ha incantato tutto il suo pubblico social. C’è un dettaglio che, siamo certi, tutti avranno notato. Facciamo riferimento alla sua collana. Cosa avrà di particolare? Ci pensiamo immediatamente a dirvi ogni cosa.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

La collana di Chiara Ferragni incanta tutti: avete notato anche voi quel dettaglio?

Di ritorno da un viaggio di lavoro, Chiara Ferragni non ha potuto fare a meno di mostrarsi al suo pubblico social. E così, alcuni giorni fa, ancora prima di riabbracciare la sua splendida famiglia, ha voluto condividere un incantevole selfie. Fin qui tutto bene, oseremmo dire! Se non fosse per il fatto che, oltre ad ammirare la sua bellezza, non si può affatto fare a meno di notare anche un particolare dettaglio del suo outfit.

Leggi anche –> Abito da sera e calzini bianchi: Chiara Ferragni a Parigi segue il ‘trend’, il web si divide

Al collo, Chiara Ferragni ha una splendida collana. Avete notato anche voi, però, quel dettaglio? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, è davvero bestiale!

Avete visto proprio bene, si! Recentemente, vi abbiamo parlato di una collana che riportava il nome soltanto di Vittoria, la sua secondogenita. Adesso, invece, Chiara Ferragni ha deciso di indossare una collana decisamente più sottile, ma su sui si leggono i nomi più importante della sua vita: Vittoria, Federico e Leone. Che dolcezza!