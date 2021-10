Ricordate i bambini di ‘Ci hai rotto papà’? Vederli oggi è davvero incredibile: ecco come sono diventati e cosa fanno.

Quel film del 1993 diretto da Castellano e Pipolo ha avuto un successo enorme. ‘Ci hai rotto papà‘ vede come protagonisti ‘Gli intoccabili’, un gruppetto di adolescenti del quartiere Prati di Roma. Tra burle, vendette, drammi, i giovani muovono una vera e propria guerra contro i ‘grandi’, colpevoli di dar loro punizioni e proibizioni. Il film culto degli anni ’90 è famoso e visto ancora oggi: ricordate i ‘bambini’ della pellicola? Che fine hanno fatto?

Ricordate i bambini di ‘Ci hai rotto papà’? Cosa fanno oggi e come sono diventati

Come sono oggi i bambini che recitavano nel film ‘Ci hai rotto papà’? Il piccolo Paolo era interpretato da Adriano Pantaleo! Oggi è uno dei fondatori della compagnia Nest Napoli Est Teatro. Ha recitato in opere teatrali come Gomorra e in Tutti Pazzi Per Amore, celebre serie televisiva. Ultimamente lo abbiamo visto in Natale In Casa Cupiello al fianco di Sergio Castellitto.

Andrea ‘Cotoletta’ era interpretato da Elio Germano, uno degli attori più affermati del momento. Nel corso della sua carriera ha ricevuto importanti e numerosi riconoscimenti. Classe ’80, ‘Andrea Cotoletta’ era il suo primo ruolo nel mondo del cinema.

Fabrizio ‘Karate Kid’ è interpretato da un giovane Paolo Vivio. Ha prestato la voce a ruoli cinematografici importanti come a Dominic Monaghan in ‘Il signore degli Anelli’, Orlando Bloom in Raven.

Il giovane e biondo Marco era interpretato da Luca Virgulti che ha abbandonato il mondo dello spettacolo.

Stefania Rinaldi è interpretata da Francesca Martana: la sua ultima apparizione nel grande schermo risale al 1994. Oggi è una bellissima donna:

