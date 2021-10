La fidanzata di Ezio Greggio: “Ho perso il lavoro a causa della mia malattia”, la confessione dolorosa di Romina Pierdomenico.

Di lei si è parlato molto per la notevole differenza di età col suo compagno, Ezio Greggio. Non tutti conoscono, però, il doloroso retroscena sulla malattia di Romina Pierdomenico. Una malattia infiammatoria che le ha causato molti problemi, impedendole anche di lavorare.

A parlarne, diversi mesi fa, è stata proprio la Pierdomenico al magazine Ok Salute, dove ha raccontato i dettagli di questa patologia e i disagi vissuti a causa di essa.

Romina Pierdomenico, la fidanzata di Ezio Greggio: “Ho perso il lavoro a causa della mia malattia”

Una malattia dolorosa, difficilmente compatibile con il suo lavoro di modella e showgirl. Parliamo della psoriasi guttata, patologia da cui è affetta Romina Pierdomenico, la compagna di Ezio Greggio. A parlare del problema è stata proprio lei a Ok Salute. La showgirl ha raccontato di essersi rivolta a diversi medici, che non avevano mai individuato la reale malattia, prima di ricevere la diagnosi corretta, tre anni fa. Una diagnosi che ha influito negativamente sulla sua carriera da modella: “Mi sono ritrovata senza lavoro e i tempi lunghi di guarigione mi impedivano di programmare qualsiasi colloquio“, spiega la Pierdomenico, che per questo motivo ha vissuto momenti di grande sconforto.

Dopo la diagnosi giusta e la scoperta della cura giusta, Romina ha ripreso in mano la sua vita, cercando di eliminare tutte le cattive abitudini che potessero favorire le macchie caratteristiche della psoriasi e tenendo lontano lo stress e i cattivi pensieri. Ad aiutarla in questo senso anche la meditazione e lo yoga.

Sul motivo per cui non ha mai parlato del suo problema sui social ha dichiarato: “Perché era doloroso e difficile da spiegare ciò che mi stava accadendo, nessuno probabilmente mi avrebbe capita”.