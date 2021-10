Anche voi avrete notato gli occhiali che Francesca Cipriani indossa al GF Vip: sono irresistibile ed anche il loro prezzo lo è, i dettagli!

Una cosa è certa: Francesca Cipriani è la regina indiscussa del GF Vip! Per niente sconosciuta al mondo dei reality e, soprattutto, alla casa di Cinecittà, la splendida showgirl ha dimostrato sin da subito di avere tutte le carte in regola per dimostrarsi, ancora una volta, una concorrente d.o.c. Sarà lei la vincitrice di questa sesta edizione del GF VIP? Dopo Alessia Macari, vincitrice della prima, e Paola Di Benedetto, vincitrice della quarta, sarà lei la terza donna a trionfare? Chi lo sa!

Leggi anche –> Non tutti conoscono questo retroscena su Francesca Cipriani: l’avreste mai detto?

Sempre bellissima ed adatta a ciascuna occasione, Francesca Cipriani sta conquistando l’attenzione di tutti anche per i suoi outfit. A tal proposito, avete notato anche voi l’accessorio che, spesso e volentieri, utilizza in casa? Stiamo parlando proprio dei suoi occhiali di sole! In diverse occasioni, la splendida Cipriani li ha mostrati ai telespettatori del programma. E, in un vero e proprio batter baleno, ha suscitato un particolare interesse. D’altra parte, sono irresistibili! Sapete, però, a quanto ammonta il loro prezzo?

A quanto ammonta il prezzo degli occhiali da sole di Francesca Cipriani sfoggiati al GF VIP?

Se Francesca Cipriani non può assolutamente passare inosservata per la sua simpatia, niente si può dire sul suo stile. Conforme a qualsiasi tipo di circostanza, la splendida showgirl sta sfoggiando degli outfit e degli accessori davvero impressionanti. Tra questi, però, non abbiamo potuto fare a meno di notare i suoi occhiali da sole! Con lenti scure e montature ricoperti di piccoli diamantini, la Cipriani è la regina indiscussa di stile di tutta la casa.

A questo punto, però, ci chiediamo: a quanto ammonta il prezzo dei suoi occhiali da sole? Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che questi appartengono ad una notissima azienda di gioielli amati per i suoi cristalli. E che il prezzo si aggirerebbe intorno ai 750 euro. Un prezzo che, diciamoci la verità, non tutti possono permettersi, ma che in ogni caso valgono tantissimo!

Li acquistereste mai?