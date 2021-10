Abbiamo sempre visto Francesca Manzini così, adesso ha stravolto il suo look, con un cambio molto inaspettato.

Francesca Manzini è molto attiva sui social, con un profilo instagram di quasi 200 mila follower, è sempre sotto l’occhio dei suoi fan. Negli ultimi mesi, la bellissima e bravissima conduttrice ha ritrovato l’amore.

Leggi anche Francesca Manzini incanta instagram al naturale: si è mostrata proprio così

Il fortunato è Marco Scimia, ed è praticamente il sosia di Johnny Depp. Dagli scotti social, è possibile vedere la grande somiglianza con la star del cinema. Insieme, si mostrano molto felici e innamorati. Sempre sui social, negli ultimi giorni, Francesca ha mostrato il suo cambio look. Di solito, siamo abituati a vederla con un colore diverso di capelli, ma questa volta, si è davvero superata. Vederla vi lascerà senza parole, perchè è bellissima.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Francesca Manzini come non l’abbiamo mai vista: cambio look per la conduttrice

Comica, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e imitatrice , Francesca Manzini non smette di stupire i telespettatori. Come abbiamo detto, è attivissima sui social, dove il suo profilo conta di quasi 200 mila follower.

Leggi anche Francesca Manzini in lacrime ammette di aver pensato a ‘gesti estremi’: “Può succedere”

A quanto pare, come da lei svelato, in un post, la rivedremo alla conduzione di Striscia la notizia, nel 2022: “Felice di comunicarvi che ci rivedremo a Striscia la notizia, nel 2022. Non so se sarò bionda, ma qualcosa mi inventerò”, ha scritto. Ma sempre qui, la conduttrice si è mostrata, qualche giorno fa, diversa dal solito. Il suo cambio look non è affatto passato inosservato:

La Manzini ha tagliato i capelli e si è mostrata con la frangetta. Così sembra molto più rock, e questo trucco accentuato sugli occhi, illumina il suo viso. Che dire, Francesca Manzini con questo nuovo cambio ha spiazzato in positivo i suoi follower, e molti le hanno scritto in basso al post numerosi complimenti, tutti meritati, non trovate?