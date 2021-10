GF Vip, Samy a ruota libera: “Quando la volpe non arriva all’uva”, il duro attacco è per una sua ex coinquilina.

Un’eliminazione inaspettata, quella di Samy Youssef dal GF Vip. Il modello egiziano ha lasciato la casa venerdì sere, sconfitto al televoto da Nicola Pisu ed Amedeo Goria. Una brutta notizia per molti dei concorrenti, che si erano affezionati a lui nel corso del primo mese in casa. C’è, però, anche chi ha gioito, ammettendo chiaramente di aver sperato che Samy uscisse dal gioco. Come ha reagito il modello?

LEGGI ANCHE —–>Francesca Cipriani, avete notato i suoi occhiali al GF Vip? Sono irresistibili: il loro prezzo è da urlo

La replica, piuttosto accesa, è arrivata proprio su Instagram, dove Samy ci ha tenuto a fornire la sua versione dei fatti. Scopriamo insieme a chi sono indirizzate le sue parole.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

GF Vip, il duro attacco di Samy per una concorrente: le parole del modello non passano inosservate

Scontro a distanza tra Samy Youssef e Jessica Selassié, una delle tre principesse di Etiopia. Tra i due, i primi giorni, sembrava essere nato un feeling particolare, che però non ha avuto lieto fine. Colpa di chi? Secondo Jessica, Samy si è avvicinato a lei per cercare visibilità, volendo far credere cose diverse da quelle che sono accadute. Nelle ore scorse, la concorrente ha ammesso di essere contenta dell’eliminazione del modello, definendolo falso.

Non è mancata la risposta di Samy, che attraverso il suo Instagram ha scritto: “Quando la volpe non arriva all’uva…”. E sulla parola “falso” ha scritto: “Talmente falso da non aver accettato il tuo corteggiamento ( che preciso mi ha lusingato) per evitare teatrini pietosi e storielle fake a favore di telecamera!”. Ebbene, una versione ben diversa quella di Samy, che sottolinea di essere stato lui a “rifiutare” le avances della coinquilina, proprio per non creare storie d’amore finte.

Chi dei due avrà ragione? Non ci resta che attendere nuovi sviluppi, magari durante un confronto faccia a faccia tra i due concorrenti.