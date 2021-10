Sapete a quanto ammonta il cachet di Katia Ricciarelli, concorrente del GF VIP? L’indiscrezione ha lasciato di stucco diversi telespettatori: ecco le cifre.

La cantante lirica, Katia Ricciarelli, sta vivendo una fantastica avventura nella casa del Grande Fratello VIP. Negli ultimi giorni è stata al centro dell’attenzione per via del suo passato flirt con Giucas Casella. Nelle ultime ore invece si parla di lei per via del suo sfogo contro Miriana Trevisan: la Ricciarelli si è scagliata con l’ex di Non è la Rai, accusandola di essere una ‘gatta morta’. Insomma, non si sta nascondendo la celebre soprano, attrice e noto personaggio televisivo. Alfonso Signorini l’ha fortemente voluta ed è per questo motivo che il suo cachet risulta più sostanzioso di altri! Sapete a quanto ammonta?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

GF VIP, spunta fuori il cachet di Katia Ricciarelli: l’avreste immaginato?

Quanto guadagna Katia Ricciarelli al Grande Fratello VIP? La celebre soprano ed attrice, secondo quanto riporta I Love Trading, scrive ComingSoon, sarebbe una delle concorrenti più pagate.

Leggi anche GF Vip, Katia Ricciarelli: ‘Era molto timido, così…’, come nacque l’amore con José Carreras

Ma di che cifre parliamo? Fortemente voluta da Alfonso Signorini, la Ricciarelli percepisce 15 mila euro a settimana! Come lei anche Raffaella Fico, a differenza degli altri concorrenti che hanno compensi più bassi. Si legge che le showgirl Miriana Trevisan e Carmen Russo guadagnano 7 mila euro a settimana, mentre per i personaggi ‘meno noti’ come Gianmaria Antinolfi e Tommaso Eletti le cifre scendono a 5 mila.

Ma a quanto pare Signorini ha scelto proprio loro perchè non hanno collegato l’esperienza ai soldi: “Sono venuti tutti volentieri e non per soldi. Perchè non ci sono cachet di una volta, nonostante quello che ha chiesto Raz Degan, c’è anche chi ha chiesto 800 mila euro. Preferisco concorrenti che lo fanno perchè sentono di voler fare questo tipo di esperienza, non per soldi” ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni prima che iniziasse il programma.