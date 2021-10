In Daydreamer il personaggio di Muzaffer ci ha letteralmente conquistato: com’è oggi l’attore, non siamo affatto abituati a vederlo così.

Andata in onda dal giugno 2018 al 6 agosto 2019, Daydreamer è una soap opera turca che ha avuto un successo straordinario. In Italia abbiamo avuto il piacere di seguirla dal 2020 fino al 28 maggio 2021, quando c’è stata l’ultima puntata. La trama si concentra sulla giovanissima e bellissima Sanem, ragazza di un umile quartiere di Istanbul, che sogna di diventare una scrittrice e di vivere alle Galapagos.

Comincia a lavorare presso l’azienda dove lavora sua sorella Leyla, di proprietà Divit. Proprio qui, nasce un forte sentimento per Can, corrisposto, ma che appare fin da subito molto travagliato. Ma in questo rapporto, c’è stato un terzo incomodo, ed è il personaggio di Muzaffer, meglio noto come ‘Muzo’, il giovane che vuole sposare Sanem. Sapete chi ha interpretato questo esuberante personaggio? Cihan Ercan ha vestito i panni di Muzo in maniera impeccabile. Ma avete mai visto l’attore nella vita quotidiana? Vi mostriamo un recente scatto social.

Ha interpretato Muzaffer in Daydreamer: com’è oggi l’attore lontano dal suo personaggio

Daydreamer è una soap opera turca che ha riscontrato nel nostro paese, ma anche in altri, un successo davvero impressionante. La storia di Can e Sanem ha appassionato proprio tutti. Con l’ultima puntata si è chiusa la soap.

I due protagonisti sono tornati insieme e si sono uniti in matrimonio. Abbiamo visto che, la coppia, ha creato una meravigliosa famiglia. Ma prima ancora, all’inizio, Sanem è stata molto corteggiata da Muzaffer. Questo voleva sposarla, e aveva chiesto la sua mano, parlando anche con i suoi genitori. Cihan Ercan ha interpretato questo esuberante personaggio in maniera impeccabile. Ma avete mai visto l’attore oggi? Vederlo vi lascerà completamente spiazzati:

Ecco uno scatto social molto recente. L’attore si mostra sorridente, ma sembra diverso dal suo personaggio. Nella soap Muzaffer era molto impacciato, mentre non sembra così Ercan. Ovviamente, da uno scatto, non possiamo dedurre grandi cose. Però, possiamo dire con certezza, che è praticamente uguale.