Paola e Chiara, ricordate la celebre coppia: come sono diventate e cosa è successo tra loro; che fine hanno fatto le due sorelle.

Da Vamos a bailar a Festival, da Viva l’amor a A modo mio. Chi non s è scatenato grazie alle canzoni di Paola e Chiara? Il duo canoro composto dalle sorelle Iezzi ha fatto sognare i fan, diventando famose alla fine degli anni ’90: ricordate il brano Amici come prima, con cui hanno vinto la categoria delle Nuove Proposte a Sanremo 1997? Da lì, l’inizio di una carriera stellare per le due milanesi. Ma, a distanza di quasi 20 anni, come sono diventate?

Ebbene, dopo diversi singoli da soliste, il duo si è ufficialmente sciolto nel 2013. Ma siete curiosi di vederle oggi? Resterete incantati: sembra che il tempo non sia mai trascorso per loro!

Come sono diventate Paola e Chiara, le sorelle Iezzi del famosissimo duo canoro?

Una bionda, l’altra mora: la due sorelle Iezzi hanno fatto sognare generazioni di fan con la loro musica. Hit che ti entravano in testa, accompagnate da piccole coreografie proposte da loro nei video clip. Paola e Chiara hanno rappresentato delle vere e proprie icone degli anni ’90 e 2000 e le loro canzoni, ancora oggi, sono ricordate a memoria da tutti. Ma come sono diventate oggi? Ebbene, il duo canoro si è sciolto otto anni e fa e, ad oggi, entrambe sono impegnate in progetti individuali. Chiara, che all’epoca aveva capelli biondissimi, ha intrapreso la carriera di attrice…ed ha scurito la sua chioma! Paola, invece, prosegue nel mondo della musica. La cosa che vi lascerà di stucco è che le due sorelle, oggi quasi cinquantenni, sembrano ancora ventenni! Eccole in alcuni scatti postati su Instagram di recente:

L’ultima volta in tv sono apparse a Che Tempo che fa, nel 2020, dove hanno parlato del loro rapporto. Le sorelle hanno dichiarato che, pur essendosi separate dal punto di vista lavorativo, sono molto unite. “Siamo una famiglia, e questo conta più di tutto. Non siamo soltanto state colleghe, siamo sorelle e lo saremo per tutta la vita. Dividersi è sempre malinconico, però quando si arriva alla fine di un percorso è anche corretto”, ha dichiarato Paola nel programma di Fabio Fazio. E voi, ricordate le mitiche canzoni del duo?