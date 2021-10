Ricordate con chi era fidanzato Gianni Sperti? Donna famosissima, perché si sono lasciati e cosa è successo.

È uno dei volti più amati della nostra tv. Presenza fissa ormai da anni ad Uomini e Donne, Gianni Sperti è una vera colonna portante della trasmissione di Maria De Filippi. In coppia con l’amica e collega Tina Cipollari, l’ex ballerino commenta le vicende dei protagonisti, analizzandone i comportamenti e cercando di scoprire gli eventuali “furbetti”. Della sua vita privata, però, Gianni non ama parlare molto, preferendo tenere le sue vicende sentimentali lontane dai riflettori. Ma non è stato sempre così.

C’è una grandissima storia d’amore di Gianni di cui hanno parlato tutti e che ha suscitato molto interesse. Anche perché, anche lei è famosissima: i due sono stati fidanzati e si sono sposati nel 1998. Ma senza lieto fine. Ricordate chi è l’ex moglie dell’opinionista?

Gianni Sperti, con chi era fidanzato e perché è finito il matrimonio

Ogni giorno lo vediamo in tv alle prese con le storie del trono Classico e quello Over, ma non tutti conoscono alcuni dettagli della vita privata di Gianni Sperti. Il noto opinionista di Uomini e Donne è stato sposato dal 1998 al 2002 con una delle donne più belle e famose del nostro piccolo schermo. Si tratta di Paola Barale, che ha conosciuto durante gli anni a Buona Domenica.

Un grande amore, che ha portato la coppia ad unirsi in matrimonio nel giugno del ’98, ma nel 2002 la rottura. I motivi dell’addio non sono mai stati chiariti del tutto: si è ipotizzato che potesse esserci lo zampino di Raz Degan, con cui la Barale ha poi iniziato una relazione, ma la showgirl ha sempre smentito. Quel che è certo è che non è stata da una rottura pacifica e che i rapporti tra i due ex coniugi non sono idilliaci. Ospite a Live Non è la D’Urso qualche anno fa, dopo una clip su Sperti e Raz Degan, la Barale commentò: “Entrambi mi hanno fatto veramente male, sono finiti nel dimenticatoio”

E voi, conoscevate questi dettagli della vita privata del volto di Uomini e Donne. Ricordiamo che potete seguire le puntate del programma dal lunedì al venerdì, su Canale 5, alle ore 14 e 45.