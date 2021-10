Sono usciti allo scoperto! Primo video di coppia sui social: boom di like e commenti

Uscita finalmente allo scoperto con un video sui social la tanto chiacchierata coppia che presto darà alla luce un bambino: lui è famosissimo!

Sono stati al centro del gossip per mesi: lui è da anni una vera celebrità, lei ha suscitato la curiosità di tutti coloro che si chiedevano chi fosse ad aver conquistato il famoso cantante reduce dalla separazione con la precedente compagna.

Stiamo parlando di Gigi D’Alessio e della sua attuale fidanzata Denise Esposito, giovanissima napoletana e futura mamma del suo quinto figlio. Chiusa la lunga relazione con Anna Tatangelo, madre del piccolo Andrea, l’artista partenopeo ha ritrovato la felicità con una sua concittadina. La scintilla tra i due sarebbe scoppiata a Capri durante l’estate dell’anno scorso dopo un concerto di Gigi. La ragazza si trovava lì come sua fan e gli fu presentata da un’amica comune.

Le foto uscite sul settimanale Chi la scorsa estate rivelarono che Denise è in dolce attesa, eppure finora la coppia non era apparsa da nessuna parte sui social. Ecco che ora, invece, con grande gioia dei fan, i due si sono mostrati insieme in un video su Instagram.

Gigi D’Alessio e la sua Denise raggianti in un video sui social: le immagini della coppia

Con un video pubblicato due giorni fa sul proprio profilo, la bella partenopea ha condiviso la propria felicità con i follower.

Nel video, un tenero bacio con D’Alessio. Nella didascalia, la Esposito scrive: “Assaje” (Tanto) per esprimere evidentemente la grandezza dei propri sentimenti verso il compagno.

Centinaia i commenti e i like ricevuti con affetto dai seguaci, felici per il loro amore.

Che dire, congratulazioni!