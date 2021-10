L’amatissimo tronista di Uomini e Donne ha scelto inaspettatamente, colpo di scena clamoroso: nessuno l’avrebbe immaginato.

Speravamo che questa nuova edizione di Uomini e Donne ci regalasse nuove ed incredibili emozioni e, fino a questo momento, è stato proprio così. Nel corso della registrazione di Domenica 10 Novembre, stando ad alcune anticipazioni trapelate dal sito Il Vicolo delle News, l’amatissimo tronista ha scelto la sua lei inaspettatamente. Avete letto proprio bene, si: inaspettatamente! Nessuno dei presenti in studio, infatti, sapeva ed immaginava che il giovane facesse la sua scelta a così poco tempo dall’inizio del suo percorso. Non è assolutamente la prima volta che capita, è vero. Nel corso della stagione scorsa, ad esempio, anche Jessica Antonini ha anticipato la sua scelta di parecchio. Quest’anno, però, ha voluto sorprendere il pubblico italiano anche il giovane tronista. Di chi parliamo? La risposta è semplicissima, dal momento che è rimasto solo lui sul trono: Matteo!

Sin dal suo primo momento, Matteo è apparso un ragazzo deciso e sicuro di quello che vuole nella sua vita. E questa scelta del tutto inaspettata ce ne da la conferma. A questo punto, però, ci chiediamo: chi è stata la sua ‘preferita’? Scopriamo insieme ogni cosa.

Uomini e Donne, Matteo ha scelto a gran sorpresa: colpo di scena clamoroso!

Fino a qualche ora fa, sul trono di Uomini e Donne sono rimasti tre giovanissimi tronisti. Dopo l’abbandono del programma da parte di Joele Milan perché scoperto da Maria De Filippi mentre era intento a mettersi d’accordo con una delle sue corteggiatrici, a sedere sull’ambitissima sedia rossa sono rimasti: Andrea Nicole, Roberta e Matteo. A partire da oggi, però, le due giovanissime ragazze sono rimaste completamente da sole in questa esperienza: Matteo ha scelto! E lo ha fatto, come dicevamo, in maniere del tutto inaspettata! Cos’è successo?

Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, sembrerebbe che il giovanissimo tronista romano, consapevole del forte interesse nei confronti della sua corteggiatrice, abbia deciso di sceglierla con largo anticipo. E così, eliminate le altre due sue pretendenti e seguito il consiglio di Raffaella Mennoia, ha seguito il suo cuore. Ed ha scelto Noemi. La sua risposta quale sarà stata? Semplicissimo: un bel ‘si’.

Tantissimi auguri alla nuova coppia!