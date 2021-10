Uomini e Donne, che sorpresa in studio: lasciano il programma insieme, è nato l’amore tra i due protagonisti del trono Over.

Sorprese in arrivo a Uomini e Donne! Durante l’ultima registrazione della trasmissione è successo davvero di tutto. Come sappiamo, le puntate vanno in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 14 e 45, ma vengono registrate diversi giorni prima. La registrazione di ieri, domenica 10 ottobre, sarà quindi trasmessa tra qualche settimana, ma le anticipazioni trapelate sul web sono esplosive!

Uno de i tronisti ha già scelto, lasciando la trasmissione con la corteggiatrice che lo ha già fatto impazzire. Ma non è l’unica novità: è nata anche una nuova coppia nel trono Over. I due protagonisti hanno lasciato lo studio insieme, come ha anticipato la sempre informata pagina Instagram Uomini e Donne Classico e Over. Scopriamo i dettagli!

Uomini e Donne, è nata una nuova coppia: i due protagonisti del Trono Over lasciano il programma insieme

L’amore è nell’aria nello studio di Uomini e Donne! La nuova edizione della trasmissione di Maria De Filippi è iniziata solo da un mese, ma sono già nata nuove coppie! Concentriamoci sul trono Over, dove arriva una meravigliosa notizia dalle anticipazioni dell’ultima registrazione! Angela ha lasciato lo studio con Antonio: è nata una nuova coppia! La dama, archiviata la conoscenza andata male con Stefano, ha trovato il sorriso col nuovo cavaliere. Trovandosi bene, i due non hanno perso tempo a lasciare il programma per viversi questa storia lontano dalle telecamere.

Una bellissima notizia per i fan della trasmissione, che amano assistere alla nascita di nuove coppie. Ad Angela ed Antonio non possiamo che mandare i nostri migliori auguri, in attesa di vedere la puntata per vivere questa grande emozione. E voi, state seguendo le vicende sentimentali dei nuovi protagonisti di Uomini e Donne?