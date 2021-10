Durante il suo percorso a Vite a Limite, la paziente è dimagrita 100 kg: la sua storia ha commosso tutti, come la ritroviamo oggi? Non tutti lo sanno.

La sua storia a Vite al Limite ha commosso tutti! E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Entrata a far parte dell’amatissimo programma di Real Time nel corso della sua settima stagione, la paziente del dottor Nowzaradan ha saputo impressionate tutto i suoi telespettatori proprio perché, così come tantissimi altri suoi colleghi, il suo passato non è affatto facile.

Nel corso di questi mesi, c’è da ammetterlo, vi abbiamo raccontato tantissime storie. Eppure, ciascuna di esse ha saputo catturare, chi per un motivo e chi per un altro, l’attenzione dei telespettatori. Quella che, però, vi andremo a raccontare questa volta non soltanto ha impressionato tutti, ma ha anche commosso. Stiamo parlando proprio di quella di Holly Hager, trentottenne con un peso iniziale di ben 298 kg.

Il suo percorso all’interno della clinica di Houston, c’è da ammetterlo, è stato davvero impressionante. In men che non si dica, infatti, Holly è dimagrita ben 100 kg. Ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi? Scopriamolo!

A Vite al Limite è dimagrita 100 kg, cosa fa oggi? Non tutti lo sanno

Durante il suo percorso a Vite al Limite, Holly Hager è dimagrita ben 100 kg. Da un peso iniziale di 298 kg, la donna è riuscita a pesare 190 kg, ma cos’è successo? O, per meglio dire, come ha fatto ad arrivare ad un peso così eccessivo? Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che alle spalle la simpatica Hager abbia un passato davvero drammatico. Ed, in particolare, ricco di violenze. A partire da un rapporto conflittuale con la sua famiglia fino alla violenza subita quando aveva 16 anni, la storia di Holly è davvero da brividi.

Il suo percorso, da come si può chiaramente comprendere, è piuttosto esemplare. Non soltanto, come dicevamo precedentemente, è riuscita a dimagrire ben 100 kg durante la sua permanenza in clinica, ma ha anche saputo mantenere un regime alimentare sano e rigoroso una volta spente le telecamere. Al momento, non sappiamo come sia diventata, anche perché Holly non ha canali social ufficiali, ma da quanto si legge su TV Blog, sembrerebbe che stia continuando a mantenere la promessa fatta al dottor Nowzaradan.

Vi piacerebbe rivederla in un episodio di Vite al Limite e poi?