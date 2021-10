Adele in una lunga intervista, si è lasciata andare ad un racconto da pelle d’oca, e ha parlato sia della sua vita privata sia di quella professionale.

Dopo 5 anni, la prima intervista di Adele lascia senza parole. Su Vogue Uk si è raccontata apertamente, toccando punti molto dolorosi per lei, e lo fa in maniera totalmente libera. Queste sue parole sono un lasciare andare e guardare avanti.

Ora, l’artista è pronta a tornare con un nuovo album, dopo che, proprio pochi giorni fa, ha annunciato, l’uscita del suo nuovo singolo ‘Easy on me’. In questa intervista, si è confessata tra vita privata e professionale. Vediamo insieme cosa ha raccontato la star.

“Non so se riuscirò mai a guarire”: Adele si confessa senza filtri, racconto da brividi

Star mondiale, Adele con la sua musica ha conquistato tutti i palchi che ha calcato. La sua profondità colpisce dritto in petto e le parole, scelte con cura, ma con un bisogno di uscire da quell’abisso interiore, sono una lama affilata. L’artista, dopo 5 anni, ha rilasciato la sua prima intervista e lo ha fatto a ‘Vogue Uk’.

E’ una nuova Adele, la stessa che si è lasciata il fallimento del matrimonio alle spalle, e che oggi, è pronta a tornare con un nuovo album. In questa intervista, l’artista ha toccato punti della sua vita privata e del suo lavoro. Adele ha affermato che questo nuovo album è come un’autodistruzione, un’auto-riflessione e auto-redenzione. Adesso, vuole che le persone ascoltino la sua versione. Suo figlio, dopo che il suo matrimonio è stato chiuso, le ha fatto diverse domande, domande che i bambini si lasciano andare con innocenza.

“Come ‘Perchè non potete più vivere insieme?’ Volevo spiegargli, attraverso questo album, chi sono e perchè ho scelto di smantellare tutta la sua vita alla ricerca della mia stessa felicità. Ed è una vera ferita per me e non so se riuscirò mai a guarire”. Durante questa lunga chiacchierata, ha anche svelato che nel disco non ci saranno duetti, perchè, questa, è una storia che deve raccontare da sola. Adele ha anche spiegato il perchè del non condividere il suo percorso di salute, dicendo che questo è stato un suo percorso, fatto per se stessa.

E l’amore? Il cuore della star è tornato a battere per Richard Paul: “E’ arrivato a sorpresa, non me l’aspettavo. Con lui non mi sento ansiosa o nervosa, sto bene“.