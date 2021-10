Adriana Volpe con la sua eleganza colpisce ancora il pubblico del GF VIP: impossibile non notarla, con abito lungo ed i capelli raccolti è davvero incantevole.

Anche la nona puntata del Grande Fratello VIP è stata piuttosto calda e ricca di colpi di scena. A commentarla, come di consueto, anche le due opinioniste scelte da Alfonso Signorini. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sulle loro sedie rosse regalano ed argomentano i loro pensieri sui percorsi dei VIP, ma non solo! Con la loro bellezza ed eleganza colpiscono ogni sera il pubblico. Per il nono appuntamento in diretta, la moglie di Paolo Bonolis ha scelto un completo spezzato azzurro e rosso firmato Cristian Guarino Atelier. La Volpe, a differenza della sua collega, ha optato per un magnifico abito lungo. Vi sveliamo i dettagli del look!

GF VIP, l’eleganza di Adriana Volpe cattura il pubblico: in abito da sera è incantevole

Ha catturato l’attenzione dei telespettatori l’opinionista del Grande Fratello VIP. Adriana Volpe per la nona puntata del reality show ha scelto un magnifico abito lungo firmato Fabiana Ferri. Il vestito nude con la schiena scoperta ed una gonna morbida lunga sino ai piedi, con un effetto ‘vedo non vedo’, presenta dei dettagli brillanti. Il pubblico non ha potuto fare a meno di notarla.

Eccola, in posa, in una fotografia postata sui social:

Dopo il look total black, il magnifico abito rosa, poi rosso, poi blu elettrico, la celebre conduttrice televisiva ed opinionista del GF VIP continua a lasciare tutti a bocca aperta in total ‘nude’! Con i capelli raccolti, la Volpe ha regalato bellezza ed eleganza al pubblico di Canale 5.