Avete mai visto la sorella di Paris Hilton? Il ‘dettaglio’ non passa assolutamente inosservato.

Paris Hilton è una vera e propria star! E’ la pronipote ereditiera di Conrad Hilton, fondatore della catena di hotel di lusso Hilton. Modella, attrice, cantante, stilista e imprenditrice, è famosissima e amatissima in tutto il mondo.

Il suo patrimonio si aggirerebbe intorno ai 300 milioni di dollari, una cifra davvero impressionante. Negli ultimi mesi, ha svelato, tramite il suo profilo instagram, che presto, convolerà a nozze. Paris ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo compagno, Carter Reum, e ovviamente ha detto sì. La star, non è figlia unica, ma ha due fratelli e una sorella: Nicky Hilton, Barron Nicholas Hilton e Conrad Hughes Hilton. Voi, avete mai visto Nicky? Lei e Paris sono due gocce d’acqua.

Paris Hilton, avete mai visto sua sorella? Sono due gocce d’acqua

La bellissima e bravissima Paris Hilton sta vivendo un momento davvero magico. Pochi mesi fa, il suo fidanzato, Carter Reum, le ha fatto la proposta di matrimonio. La star ha reso noto tutto sui social, tramite il suo profilo instagram, seguito da ben 16 milioni di follower.

Ovviamente, non ha tenuto i suoi fan sulle spine, e ha svelato di aver detto ‘sì’. La modella è amatissima e famosissima in tutto il mondo. Come vi abbiamo accennato, non è figlia unica, ma ha tre fratelli. Voi, avete mai visto sua sorella Nicky? Vederla vi spiazzerà completamente, perchè quel particolare ‘dettaglio’ non passa inosservato e balza subito agli occhi.

L’avete notato, vero? Paris e sua sorella sono praticamente due gocce d’acqua. Nicky è una modella e stilista statunitense. E’ poco più giovane di Paris, infatti, è nata nel 1983, mentre la famosissima star, nel 1981. Che dire, entrambe appaiono raggianti e in tutto il loro splendore.