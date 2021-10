Ballando con le Stelle 2021, chi è Mietta: età, canzoni più famose e chi è ex compagno

In questo articolo vi sveliamo tutte le curiosità sulla prossima concorrente di Ballando con le Stelle 2021: Mietta

Mietta sarà una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, talent show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Il suo vero nome è Daniela Miglietta ed è una famosa cantante. In questo articolo vi sveliamo tutte le curiosità sull’artista.

LEGGI ANCHE: Ballando con le Stelle, il cast ufficiale: Milly Carlucci svela tutti i nomi, che bomba!

Ballando con le Stelle, chi è Mietta

Daniela Miglietta, pseudonimo di Mietta, è nata a Taranto il 12 novembre 1969. Ha 51 anni ed è una famosa cantante, oltre che attrice e scrittrice. È dotata di una voce da soprano, con la quale ha conquistato il pubblico italiano. Mietta ha raggiunto l’apice del successo nel 1989, quando vinse la 39º edizione del Festival di Sanremo nella categoria Nuovi con il brano “Canzoni”. L’anno seguente si classificò al terzo posto insieme ad Amedeo Minghi con il brano “Vattene amore”. Il singolo ebbe un incredibile successo e ancora oggi è famoso sia in Italia che nel mondo. Ha partecipato per otto volte al Festival di Sanremo.

Come abbiamo detto, è anche un’attrice ed ha all’attivo ben nove ruoli. Ha recitato ne La piovra 8 – Lo scandalo, Donne di mafia, Ciao brother e Stato di ebbrezza. Come scrittrice, invece, ha pubblicato due romanzi: L’albero delle giuggiole del 2011 e Tra l’acqua e l’olio del 2016.

Di recente è stata protagonista in televisione nel talent-game “Il cantante mascherato”, dove è arrivato sino in finale. Adesso, invece, sarà protagonista in un nuovo programma di Milly Carlucci, “Ballando con le Stelle”. Mietta danzerà in coppia con il ballerino cubano Maykel Fonts.

Riguardo alla vita privata, Mietta è stata legata sentimentalmente a Davide Tagliapietra, dal quale ha avuto anche un figlio, Francesco Ian, nato il 23 settembre 2010. Davide è un chitarrista ed è il figlio di Aldo, ex voce de Le Orme. Prima di Davide, Mietta è stata fidanzata con un attore molto famoso. Stiamo parlando di Brando Giorgi, con il quale ha avuto una relazione negli anni novanta. Attualmente pare che sia fidanzata, ma non conosciamo l’identità del suo compagno.

A “Oggi è un altro giorno” ha infatti dichiarato: “C’è una storia in costruzione, sono da poco entrata in una love story. Sto con una persona, un uomo che mi piace molto e vediamo ciò che succede. Le storie quando si costruiscono sono belle perchè hanno questa potenzialità infinita. Non è di milano non fa parte del mio mondo ma abbiamo molte affinità”.