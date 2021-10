Ballando con le stelle, Arisa è una delle concorrenti ufficiali del dancing show: ballerà con Vito Coppola, ecco alcune curiosità sulla celebre artista, prossimamente ballerina!

Sabato 16 ottobre ritorna, in prima serata su Rai Uno, Ballando con le stelle. 13 VIP in coppia con professionisti, daranno vita ad una gara entusiasmante e ricca di sorprese! Tra i protagonisti della nuova edizione del dancing show anche la celebre cantante Arisa: dopo la sua esperienza come insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi, è pronta per una nuova avventura! Rosalba Pippa non sarà più maestra nella scuola televisiva ma concorrente di ballo sulla rete avversaria, con Vito Coppola, ballerino.

Arisa: ‘Sincerità’, cosa faceva prima del successo e la ‘particolare richiesta’ agli autori di Ballando Con Le Stelle

Rosalba Pippa, classe ’82, di Genova, è il nome di battesimo della celebre artista Arisa! Dopo aver vinto il Festival di Sanremo come ‘Nuove Proposte’, con il brano Sincerità, si è fatta spazio tra i grandi della musica italiana. Oggi Arisa è una delle voci più amate nel nostro Paese.

Poco prima del suo esordio a Sanremo, dopo il diploma, la Pippa ha svolto diversi lavori come cameriera, cantante di piano bar, baby sitter, parrucchiera, donna delle pulizie. Con ‘Sincerità’ è arrivato il successo che le ha permesso di inseguire il suo sogno, quello di fare la cantante. Arisa oltre ad essere un’artista è anche una persona simpatica e deliziosa: è stata scelta per numerosi programmi televisivi.

Conoscete il significato del suo nome d’arte? Si tratta di un acronico: ogni lettera è l’iniziale di un suo familiare. La A deriva dal nome del padre Antonio, la R dal suo stesso nome Rosalba, la I e la S dai nomi delle sue sorelle Isabella e Sabrina, e la A finale dal nome della madre Assunta.

Vita privata

Arisa negli ultimi tempi ha avuto un lungo tira e molla con Andrea Di Carlo, manager suo e di altri artisti coinvolti nel cast di Milly Carlucci. Sul settimanale Oggi si legge che la cantante ha imposto delle clausole prima di firmare il contratto con Ballando con le stelle: avrebbe fatto delle particolari richieste agli autori. “Arisa ha fatto una richiesta precisa agli autori, non vuole incontrarmi dietro le quinte dello show. Così abbiamo dovuto modificare i turni delle prove: lei ci sarà al mattino, Morgan e Federico al pomeriggio” sono state le parole di Di Carlo al settimanale, come riporta Tv Blog.

