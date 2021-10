Beautiful, sapete quante volte si è sposata Brooke Logan? Numero incredibile, non indovinereste mai.

È senza dubbio una delle protagoniste assolute d Beautiful. Presente nella soap sin dall primissima puntata della soap, in onda nel 1987, Brooke Logan è una colonna della serie tv americana. Ad interpretarla, da ben 35 anni, la bellissima Katherine Kally Lang. Che abbiamo visto tantissime volte in abito da sposa. Si, perché Brooke si è sposata decisamente un bel po’ di volte. Non tutte andate a buon fine.

Tra matrimoni non validi e cerimonie interrotte, ripercorriamo insieme tutte le nozze in cui la bellissima Brooke Logan è stata la protagonista. Inutile dirlo: il più delle volte all’altare con lei c’era il suo grande amore, Ridge Forrester.

Quante volte si è sposata Brooke Logan in Beautiful? La risposta vi lascerà di stucco

Un numero che vi lascerà senza parole. Parliamo dei matrimoni di Brooke Logan, che sono stati ben 20! Alcuni però non sono stati celebrati, come il primo, con il poliziotto Dave Reed, il suo primo fidanzato in assoluto. Le nozze sono saltate perché Brooke si innamorerà di Ridge. Il primo vero matrimonio sarà, però, con Eric Forrester, che divorzierà da Stephanie e sposerà la Logan quando quest’ultima resta incinta. Nel 1994 arriva il primo di una lunga serie di matrimoni con Ridge, che sarà però invalidato dal ritorno di Taylor, creduta morta. Per provocare Ridge, Brooke accetterà la proposta di matrimonio di Grant, ma le nozze furono invalidate per motivi burocratici. Successivamente, arrivano le seconde nozze con Ridge, nel ’98, che saranno però seguiti da cerimonie con altre persone: nozze con Thorne nel 2001, dichiarate poi non valide, e quelle con Whip Jones, nel 2002.

Il 2003 è un anno ricco di fiori d’arancio per Brooke, che risposa Ridge, sposa Nick Marone ( nozze saltate all’ultimo secondo), e indovinate? Sposa di nuovo Ridge, ma le nozze vengono invalidate. L’anno successivo Brooke sposa per la seconda volta Eric Forrester, nel suo quinto matrimonio effettivo, ma poco dopo sposerà Nick Marone, stavolta con nozze valide. I successivi quattro matrimoni che Brooke organizzerà sono tutti con Ridge, ma solo uno dei quattro andrà davvero in porto: gli altri salteranno per vari motivi.

Nel 2017, ben due nozze saltate per Brooke: le prime con Bill Spencer, negli Emirati Arabi, interrotte da Ridge; le seconde con Ridge, che però saltano a causa di un bacio tra quest’ultimo e Quinn. L’anni successivo Brooke sposerà, stavolta davvero, Bill Spencer, ma indovinate? Brooke diventerà di lì a poco di nuovo la moglie di Ridge, nel suo nono matrimonio effettivo!

Insomma, un numero notevole di matrimoni, quelli organizzati dalla bellissima Brooke. E qualcosa ci dice che non sia affatto finita qui…Chi sarà il prossimo marito della Logan? Passata la crisi e il capitolo Shauna, Brooke potrebbe decidere di rinnovare la sua promessa d’amore con Ridge? Staremo a vedere!