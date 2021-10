Da Amici a Sanremo 2022: indiscrezione bomba, i fan non stanno nella pelle

Da Amici alla partecipazione a Sanremo 2022: indiscrezione bomba, i fan non stanno nella pelle dopo la notizia.

Mancano ancora un bel po’ di mesi all’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo. Ma, si sa, le indiscrezioni sulla kermesse canora iniziano molto prima, incuriosendo il pubblico su quello che potrebbe accadere. A condurre l’evento musicale più importante del nostro Paese, ancora una volta, ci sarà Amadeus, nonostante dopo l’ultimo anno avesse detto di voler smettere. Ma cosa sappiamo invece dei big in gara?

Ebbene, è davvero molto presto per le notizie ufficiali, ma secondo alcune indiscrezioni lanciate dal Messaggero, sarà un’edizione ricca di nomi esplosivi. E, a quanto pare, non mancheranno volti provenienti dai talent più amati della nostra tv. Tra i nomi più gettonati quello di un amatissimo ex cantante dell’ultima edizione di Amici. Di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito!

L’ex concorrente di Amici pronto per il palco di Sanremo 2022? L’indiscrezione fa impazzire i fan

Appassionati di Amici, tenetevi forte! Sul palco dell’Ariston, in gara tra i Big della prossima edizione di Sanremo, potrebbe esserci uno dei concorrenti più amati della passata edizione di Amici, la ventesima. Si tratta di Aka7even, nome d’arte di Luca Marzano, il cantante napoletano del team di Anna Pettinelli. Giunto fino in finale, il cantautore ha emozionato tutti con i suoi testi e la sua voce. Lo rivedremo a Sanremo? Secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere proprio così!

Ma sono tanti i grandi nomi anticipati: da Elisa, che tornerebbe dopo la vittoria con Luce nel 2001, a Loredana Berté, da Tommaso Paradiso a Francesco Renga. Ma anche tantissimi cantanti emergenti, ma già in cima alle classifiche, come Ariete o Blanco.

Ripetiamo che si tratta di semplici ipotesi, ma, se il buongiorno si vede dal mattino, ne vedremo ( e sentiremo) delle belle! E voi, vorreste vedere Aka7even sul prestigioso palco di Sanremo?