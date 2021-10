È di nuovo finita! L’amatissima coppia si è detta ‘addio’: la notizia lascia di stucco

Dopo il ritorno di fiamma dei mesi scorsi, l’amatissima coppia sarebbe di nuovo separata: la rottura lascia senza parole i fan.

Sul web sono famosissimi la notizia del loro ritorno di fiamma avvenuto nei mesi scorsi era stata accolta con grande gioia dai fan.

Lui, quasi 21 anni, originario di Genzano di Roma; lei, 18 anni, proveniente da Rovereto: parliamo di Diego Lazzari ed Elisa Maino, seguitissimi su TikTok, dove hanno milioni di follower.

La loro storia è stata abbastanza travagliata: più volte in passato si sono lasciati, ma negli ultimi mesi sembrava essere tornato il sereno. In una diretta del “SamSara Beach” di alcuni mesi fa, la ragazza raccontava come era avvenuto il ritorno di fiamma con Diego: “Lui mi scriveva, io comunque avevo un’altra cosa prima. A febbraio ero super single, stavo da sola. Tra me e Diego effettivamente c’è sempre stato un po’ quel pensiero”. Sempre in quell’occasione aveva rivelato che lui l’aveva portata a Roma a vedere il tramonto e le aveva regalato delle rose.

Chi sono Diego Lazzari ed Elisa Maino, amatissima coppia di TikToker

Nato il 14 Novembre 2000, Diego è il terzo di 5 fratelli. Nel 2017 incontra i ragazzi della Vlog house, tra cui Valerio Mazzei, e si avvicina al mondo del web. Su Youtube apre un canale insieme all’amico Lele Giaccari. In seguito i due hanno formato i Q4 con Tancredi Galli e Gianmarco Rottaro. Il libro del famoso quartetto, “Fratelli per Caso. La storia dei Q4”, ha riscosso un grande successo.

Elisa è nata invece a Rovereto, il 17 gennaio 2003. Ha studiato danza classica e hip hop fin da piccola e a 12 anni è approdata con i suoi balletti sull’app Musical.ly, antenata di TikTok, dove è una delle influencer più seguite.

Chissà che anche stavolta l’amatissima coppia non riesca a trovare un punto d’incontro, voi cosa ne pensate?