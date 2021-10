Elisabetta Canalis cambia look: il nuovo colore convince tutti, l’avete vista? Pioggia di likes e complimenti per la showgirl.

È una delle donne dello spettacolo più amate di sempre. Diventata famosa grazie al ruolo di velina a Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis può contare su una vera e propria schiera di fan. Che, da ormai tantissimi anni, la apprezzano e la supportano. Soprattutto sui social, dove la showgirl sarda ama condividere foto e video delle sue giornate. Da scatti lavorativi ad attimi di vita quotidiana, il canale Instagram della Canalis è ricco di contenuti super interessanti. Ed è proprio lì che, qualche giorno fa, Elisabetta ha mostrato a tutti il suo nuovo look!

LEGGI ANCHE —->Quanto costa la retta della scuola di Skyler Eva, figlia di Elisabetta Canalis?

La showgirl ha rivoluzionato la sua chioma, dicendo addio al vecchio colore. Curiosi di scoprire qual è il suo nuovo aspetto? Ve lo mostriamo subito.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Elisabetta Canalis cambia look: addio al vecchio colore, per lei una valanga di apprezzamenti

È stata una delle veline more più amate di sempre. E, adesso, è tornata alle origini! Si, perché da qualche giorno Elisabetta Canalis è tornata super mora! La bellissima sarda ha scelto di scurire i suoi capelli, annunciandolo a tutti con un post su Instagram: “Brunettes have more fun”, ha scritto nella didascalia. Negli ultimi anni, la Canalis ha sfoggiato una chioma color castano chiaro, con sfumature tendenti al biondo. Ebbene, dite addio a tutto questo! Elisabetta è tornata scura e, a quanto pare, i fan hanno super gradito la sua scelta. L’ultimo scatto postato dall’ex velina ha fatto letteralmente impazzire i followers, che non hanno perso tempo a commentare con tantissimi complimenti:

Eh si, non possiamo che essere d’accordo con loro! Elisabetta ha scelto un colore decisamente più scuro, pur leggermente sfumato verso le punte. E voi, cosa ne pensate del suo nuovo look? In quale versione la preferite?