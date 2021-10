Giorgia Surina mostra il suo viso senza trucco o filtri: forte messaggio di body positivity, quello lanciato dalla conduttrice sui social.

In un mondo sempre più digitale, fatto di filtri, luci ed apparenza, è sempre più raro mostrarsi al naturale, senza ricorrere a trucchi o escamotage per correggere imperfezioni. Tra i milioni di scatti ritoccati di Instagram, però, alcun scatti postati di recente da Giorgia Surina hanno catturato l’attenzione del pubblico.

La conduttrice si è mostrata completamente al naturale, senza un filo di trucco, nè filtri tanto utilizzati sui social. Ed ha lanciato un messaggio importantissimo, con una semplice ma eloquente parola, aggiunta alla didascalia del post: “Verità”. In seguito gli scatti postati dalla speaker radiofonica.

Giorgia Surina mostra il suo viso senza trucco o filtri e lancia un importante messaggio: “Verità”

Verità. Una parola semplice, ma sempre più difficile da trovare nell’universo social. È possibile però trovarla sul profilo Instagram di Giorgia Surina. Qualche giorno fa, la conduttrice ha pubblicato alcuni selfie in cui si mostra completamente al naturale, senza make up né filtri. Un’immagine totalmente reale, in cui Giorgia non nasconde delle piccole macchie scure sul viso. Un messaggio di body positive importante, in un’epoca dove accettarsi così come si è è diventato sempre più difficile:

Un post super apprezzato, quello della Surina: una valanga di likes e complimenti ha invaso il profilo della conduttrice. Che, in risposta ad una followers che credeva si trattasse di vitiligine, ha spiegato: “Sono macchie solari, ma senza sole quindi in inverno vanno via”. Un gran bel messaggio quello della conduttrice, che, in generale, anche nel resto dei post non ama mostrare un’immagine artefatta di se stessa. Al contrario, si mostra spesso senza in versione acqua e sapone e con look semplicissimi, dimostrando come la bellezza reale non ha bisogno di alcun trucco. Cosa aspettate a seguirla?