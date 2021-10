Harry e Meghan, clamorosa decisione: bruttissimo colpo per William

Oggi, martedì 12 ottobre, è il giorno dell’evento in memoria di Lady Diana: la decisione di Harry e Meghan al riguardo spiazza tutti.

Non accenna ad arrestarsi la ‘guerra’ tra Harry e Meghan e la Royal Family: la clamorosa decisione della chiacchieratissima coppia di duchi è un’altra ‘bomba’ sulla Casa Reale britannica.

Stando a quanto riporta il Daily Telegraph, il secondogenito del Principe Carlo e la sua consorte avrebbero inferto un’altra stangata a William. Stavolta ci sarebbe di mezzo la festa organizzata per oggi, 12 ottobre, in memoria di Lady Diana che lo scorso 1° luglio avrebbe compiuto 60 anni.

L’evento in suo onore, rimandato a causa della pandemia, avrebbe dovuto svolgersi in concomitanza con la presentazione della sua statua commemorativa a Kensington Palace. In quell’occasione Harry presenziò, ma a quanto pare adesso avrebbe deciso di rinunciare: “Non è in programma per Harry e Meghan – ha detto la fonte – andare nel Regno Unito per un evento privato per donatori”.

Harry e Meghan, colpo basso per William: la decisione ‘bomba’

Al momento Harry e Meghan non avrebbero dato alcuna giustificazione per spiegare il clamoroso gesto.

Al tributo a Lady Diana prenderanno parte un centinaio di ospiti e, naturalmente, non mancherà Elton John, grande amico della Principessa alla quale la star dedicò la meravigliosa canzone “Candle in the wind”.

Secondo le voci, l’assenza di Harry e Meghan sarebbe dovuta all’accoglienza gelida ricevuta dalla Famiglia Reale in occasione degli ultimi eventi a cui hanno preso parte nel Regno Unito. I funerali del principe Filippo, la presentazione della statua di Lady D, il Commonwealth Day presso l’Abbazia di Westminster, tutte situazioni in cui la freddezza nei loro confronti sarebbe stata evidente.