Manuel e Dalila di Matrimonio a prima vista: l’hanno scoperto appena dopo il sì, non l’avrebbero mai immaginato.

Matrimonio a prima vista, questa sera, ci accompagnerà con una nuova puntata, pronta, come sempre, a sorprenderci. I primi episodi sono andati in onda martedì 5 ottobre. Abbiamo assistito alla presentazione delle coppie, scelte da un team di esperti, ovvero Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto.

Manuel con Dalila, Martina e Davide e Sergio con Jessica, sono le tre coppie formate. Abbiamo visto in onda il giorno del matrimonio, quando, per la prima volta, si sono incontrati. Ma come vi abbiamo accennato, per Dalila e Manuel è accaduto qualcosa che non si aspettavano assolutamente. L’hanno scoperto appena dopo il sì, ve ne siete accorti?

Matrimonio a prima vista, Dalila e Manuel: è successo appena dopo il sì

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Matrimonio a prima vista. Il programma è arrivato alla sua settima edizione e sta coinvolgendo i telespettatori da casa. Le tre coppie sono state formate, e sono Dalila con Manuel, Martina con Davide e Sergio e Jessica.

Nei primi episodi dopo la presentazione dei protagonisti, è arrivato il giorno tanto atteso, la celebrazione del matrimonio. Gli sposi si sono incontrati per la prima volta solo in quel momento. L’emozione ha accompagnato ogni secondo, e non sono mancati i sorrisi, ma anche la distanza. Per adesso, la coppia che è apparsa fin da subito più affiatata è quella formata da Manuel con Dalila. Ma proprio loro, appena dopo il sì, hanno scoperto qualcosa che non si aspettavano di certo.

A quanto pare, i due sposini sono entrambi di Roma, ma addirittura dello stesso quartiere, anche se, sembrerebbe che non si siano mai visti. Però, come abbiamo visto, le famiglie hanno subito manifestato il fatto che i volti non erano affatto nuovi. Una scoperta che ha fatto tanto piacere sia a Manuel che a Dalila. Cosa succederà tra la coppia? Staremo a vedere.