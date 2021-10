Matrimonio a prima vista, la storia di Manuel: quell’incidente che ha segnato la sua vita.

Una nuova edizione di Matrimonio a prima vista è iniziata martedì 5 ottobre. Il primo appuntamento ha fatto da sfondo alla presentazione delle coppie e alla celebrazione del matrimonio. Tre coppie si sono sposate, senza mai conoscersi, ma sono stati scelti da un team di esperti.

Leggi anche Matrimonio a prima vista, Sergio e Jessica: età, da dove vengono, lavoro e le passioni che portano nel cuore

Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto hanno scelto le coppie, che sono formate, per questa nuova edizione, da Martina con Davide, Sergio e Jessica e Manuel con Dalila. Nel corso della prima puntata, i protagonisti si sono inizialmente raccontati, parlando un po’ della loro vita. Manuel, il marito di Dalila, ha raccontato di un momento che ha segnato la sua vita, quando è stato coinvolto in un incidente.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Matrimonio a prima vista: Manuel racconta il terribile incidente che ha segnato la sua vita

Siamo pronti questa sera per seguire la nuova puntata di Matrimonio a prima vista. Il programma è arrivato alla settima edizione e sembra aver già appassionato i telespettatori. Le tre coppie, formate da Sergio con Jessica, Martina e Davide e Manuel con Dalila, si sono sposate, dopo essersi visti per la prima volta poco prima del sì.

Leggi anche Matrimonio a prima vista, Dalila e Manuel: età, dove vivono e che lavoro fanno

Fra poche ore, assisteremo al viaggio di nozze, e quindi, vedremo cosa è successo subito dopo. Il marito di Dalila, nella sua presentazione iniziale, si è raccontato, e ha parlato del brutto incidente di cui è stato vittima. Manuel, un giorno, mentre stava andando a lavoro, in sella alla sua moto, ha avuto un terribile impatto. Si è ritrovato in ospedale in codice rosso, pronto per entrare in sala operatoria.

“Una mattina mentre mi recavo a lavoro, con la mia moto, un terribile impatto, ricordo un urto violentissimo, io che perdo i sensi, e mi ritrovo poi all’ospedale in codice rosso, pronto per entrare in sala operatoria. Ero arrabbiato con il mondo, dicevo perchè a me. Da quel giorno, c’è un Manuel che dà più importanza ai valori, dedica più tempo alla sua famiglia, invece di pensare a far serate e divertirsi nei locali”. Per il protagonista di Matrimonio a prima vista quell’incidente ha segnato la sua vita e da quel giorno, qualcosa è cambiato in lui.