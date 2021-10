Mercedesz Henger, sapete qual è il suo vero cognome?

Sapete qual è il vero cognome di Mercedesz Henger? La famosa modella l’ha rivelato in una puntata di “Live – Non è la D’Urso”

Mercedesz Henger è una famosa modella ed influencer, figlia dell’attrice Eva Henger. Mercedesz utilizza il cognome della mamma sin dai tempi del suo esordio al cinema. Pochi, però, conoscono il suo vero cognome. La modella l’ha rivelato in un’intervista rilasciata a “Live – Non è la D’Urso”.

Qual è il cognome di Mercedesz Henger

Mercedesz Henger è una modella italo-ungherese, figlia dell’attrice di film a luci rosse Eva Henger. Mercedesz ha iniziato ad usare il cognome della mamma sin dal suo debutto al cinema in un cameo nel film Gangs of New York del 2002. In realtà, il cognome di Mercedesz non è Henger.

Fino ad un paio di anni fa si pensava che Mercedesz fosse nata dalla relazione tra Eva Henger e Riccardo Schicchi. In una puntata di Live – Non è la D’Urso del 2019, Mercedesz decise di raccontare tutta la verità. “Riccardo non è mio padre” – esordì nel salotto della D’Urso – “Io lo sapevo da quando avevo 17 anni”. La figlia di Eva ha poi deciso di raccontare le sue origini: “Io ho un cognome ungherese, Jelinek”.

Mercedesz è dunque nata dalla relazione tra Eva Henger e quest’uomo di origini ungheresi, che la ragazza ha sentito solo all’età di 17 anni quando ha scoperto la notizia: “Gli ho detto ciao in ungherese al telefono. Due parole mentre parlava con mia madre e basta”.

La rivelazione di Mercedesz fece infuriare la mamma Eva. La notizia infatti, stando al racconto fatto dall’attrice, sarebbe dovuto restare segreta: “Tutti i collaboratori, gli amici, i familiari miei e di Riccardo sapevano perfettamente la verità. Però Riccardo ha chiesto che mai venisse detto pubblicamente, perché lui era orgoglioso di essere il padre di Mercedesz e non avrebbe mai voluto essere derubato dal suo ruolo, come è stato fatto ieri”.