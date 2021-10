È nato l’amore sul set della famosa serie tv: i due attori sono fidanzati; boom di likes per le immagini di coppia sui social.

A quanti attori è capitato di innamorarsi proprio sul set di un film o di una serie tv? Vi rispondiamo noi: tantissimo! Spesso accade tra due attori che, sulle scene, interpretano due personaggi che nella finzione sono innamorati. L’amore, da finto, si trasforma in reale! Non è però il caso dell’amore di cui vi stiamo per parlare: i due attori recitano nella stessa soap, ma i loro personaggi non stanno insieme.

LEGGI ANCHE —–>Smallville, dopo dieci anni in che rapporti sono gli attori? Gli indizi parlano chiaro

Siete curiosi di scoprire di chi stiamo parlando? La voce di una loro relazione è in circolazione da un bel po’, ma ieri sono arrivate delle foto inequivocabili, sul canale Instagram della bellissima attrice. Scopriamo di chi stiamo parlando.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

I due attori di Love is in the air sono fidanzati: no, non si tratta di Eda e Serkan

Love is in the air…di nome e di fatto! Il titolo italiano della soap turca è super azzeccato, perché, sul set, sono nati diversi amori. Non solo quello super chiacchierato tra i due protagonisti assoluti della soap, Kerem Bursin e Hande Ercel. I due interpretano Serkan ed Eda, super innamorati nella soap, e puntata dopo puntata si sono innamorati anche nella realtà! Ma, come dicevamo, non è l’unica coppia nata sul set.

Sapete da chi è formata un’altra coppia? Parliamo di Basak Gumulcinelioglu e Cagri Citanak, che nella soap interpretano Piril e Ferit! I due, come abbiamo detto, non sono legati nella soap: la prima è legata ad Engin, dal quale aspetta un figlio. Ferit, invece, è alle prese con la turbolenta storia con Ceren. I due attori però sono unitissimi, come dimostra l’ultimo post condiviso dall’attrice turca: una dedica dolcissima per il suo compagno

E voi, conoscevate questo romanticissimo retroscena sui due attori di Love is in the air? Ricordiamo che la soap è in onda tutti i giorni, su Canale 5, dopo il day time di Amici e del GF Vip.