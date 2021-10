Piedi al limite, “Come camminare sui carboni ardenti”: il calvario di Michele

Michele racconta la sua storia a Piedi al limite: da anni la donna soffre di dolori atroci causati dall’alluce valgo e dal dito a martello.

Riuscite a immaginare anche solo per un momento cosa vorrebbe dire non poter fare neanche un passo senza dover soffrire dolori indicibili ai piedi? E’ quanto accaduto a Michele Caputo, protagonista dell’episodio di Piedi al limite che vi raccontiamo.

Leggi anche————–>>>Piedi al limite, il dramma di Yadira: “Come se mi accoltellassero”

La povera Michele non riusciva a fare praticamente nulla perché affetta da alluce valgo ad entrambi i piedi: due deformità terribili che le avevano trasformato letteralmente i piedi, perciò la donna era costretta a calzare scarpe di numero più grande del suo. Inoltre, un difetto anatomico così pronunciato aveva causato anche il cosiddetto dito a martello.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Piedi al limite, Michele si rivolge al dottor Brad Shaeffer

Il famoso chirurgo podologo Brad Shaeffer ritiene che la prima cosa da fare sia intervenire sul dito a martello, principale causa del drammatico problema che affligge Michele.

E’ necessario asportare un pezzetto di osso e inserire il filo di kirshner e fissarlo al metatarso e solo in un secondo momento si potrà intervenire sull’alluce valgo. Per risolvere questo secondo problema, si dovranno inserire delle viti dopo aver tagliato la parte di osso in più.

Leggi anche—————>>>Piedi al limite, l’incredibile storia delle gemelle Laurie e Leslie: “Un caso unico”

Prima dell’intervento, Michele ha una crisi di pianto: lo stress, la paura, la stanchezza accumulata negli ultimi 4 anni la fanno crollare poco prima di entrare in sala operatoria per risolvere definitivamente il problema che le ha reso difficile vivere.

Alla fine, dopo una convalescenza in cui non ha dovuto fare molta attenzione, Michele è pronta per la sua nuova vita.