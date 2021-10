Ha interpretato Prudencio nella soap opera Il Segreto: vedere com’è oggi l’attore, vi spiazzerà completamente.

Il Segreto è una soap opera spagnola che ci ha tenuto compagnia per ben otto anni. La notizia della sua chiusura ha lasciato ai telespettatori una certa amarezza. L’addio c’è stato con l’ultima puntata, trasmessa da noi, in Italia, il 28 maggio 2021. In Spagna, si è conclusa con un anno di anticipo, perchè, come in molti sanno, ha avuto inizio molto prima.

Leggi anche Ne Il Segreto era completamente diversa: l’attrice ha interpretato proprio quel personaggio

Non solo, anche la durata degli episodi e la messa in onda, era molto diversa dalla nostra. La soap opera è andata avanti per ben 12 stagioni, con continui colpi di scena. A fare da sfondo, Puente Viejo, dove, abbiamo potuto vedere, numerosi protagonisti e new entry. Ricordate il personaggio in foto? Prudencio è stato il secondo pupillo di Donna Francisca. Ma sapete com’è oggi l’attore? Ecco un suo scatto social.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Ne Il Segreto è stato Prudencio: com’è oggi l’attore, dopo la fine della soap opera

Sono state 12 stagioni ricche di colpi di scena. Il Segreto ci ha fatto compagnia per 8 anni, e quest’anno, ha chiuso i battenti. Fin dalla prima stagione, dove al centro dell’attenzione abbiamo visto Pepa e Tristan, all’ultima, i colpi di scena ci hanno tenuto con il fiato sospeso.

Leggi anche Ne Il Segreto il suo personaggio è stato fondamentale: oggi l’attrice si mostra così, la riconoscete?

Tutti i personaggi hanno catturato la nostra attenzione, per le loro storie intrecciate in una trama sempre più avvincente. Ricordate Prudencio? E’ stato il secondo pupillo di Francisca Montenegro. La domanda che ci poniamo adesso è: avete visto l’attore com’è oggi? Ecco un suo scatto social:

Ma cosa notiamo osservando questa foto? Josè Milan, attore interprete di Prudencio, è praticamente uguale. Mettendo le due immagini a confronto, non ci sono molte differenze. Oggi, grazie a Il Segreto, è diventato da noi molto popolare, ed è amatissimo.