Qui era piccolissima, oggi è una famosa attrice: è tutti i giorni in tv, l’avete riconosciuta?

Qui era piccolissima, oggi è una famosa attrice: è tutti i giorni in tv, protagonista di una seguitissima serie tv; l’avete riconosciuta?

Guardate bene questa bambina: occhiali enormi e sorrisone, qui era davvero piccolissima. Oggi, però, è cresciuta ed è diventata un’attrice famosissima in molti Paesi del mondo. Si, perché è una delle protagoniste di una serie seguitissima in tutto il mondo, compresa l’Italia!

Tutti i giorni la vediamo in tv, nei panni di un personaggio alle prese con tantissimi problemi ed ostacoli…siete riusciti a capire di chi stiamo parlando? Ve lo sveliamo noi!

La famosa attrice in questo scatto era solo una bambina: avete capito di chi si tratta?

Avete capito chi è la bambina che vi abbiamo mostrato? Vi diamo un indizio: è una delle protagoniste di Beautiful, la soap opera americana che fa compagnia al pubblico da ben 35 anni. L’attrice in questione, però, è entrata nel cast di recente, poiché interpreta la figlia di una delle protagoniste storiche. Ebbene, quella dolcissima bambina sorridente è proprio Annika Noelle, l’attrice che interpreta Hope Logan, la figlia di Brooke e Deacon Sharpe! La foto ricordo da bambina è stata condivisa diverso tempo fa proprio dalla pagina ufficiale di Instagram della soap opera d Bradley Bell.

L’attrice veste il ruolo di Hope dal 2018, mentre fino al 2014 la figlia di Brooke era stata interpretata da Kim Matula. Nelle puntate attualmente in onda in Italia, Hope è legata a Liam Spencer, ma la calma apparente di questo periodo è destinata a terminare presto: arriveranno tantissime brutte sorprese per la coppia! C’entra anche l’acerrima nemica di Hope, Steffy…

Ricordiamo che Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5, a partire dalle ore 13 e 40 circa. Chi sta seguendo le ultime vicende della famiglia Forrester?