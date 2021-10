L’ex protagonista di Temptation Island ha raccontato il periodo che sta vivendo, com’è stato il parto: ecco le parole della neo mamma.

Lo scorso 7 ottobre hanno dato il magnifico annuncio: la coppia ha dato il benvenuto alla loro primogenita, Dea! Parliamo di Nunzia Sansone e Flavio Zerrella: entrambi hanno partecipato a Temptation Island ma in edizioni e con partner differenti! Il destino li ha fatti incontrare lontani dal villaggio delle tentazioni ed oggi hanno dato vita ad una vera e propria famiglia. L’ex fidanzata di Arcangelo Bianco ha raccontato il parto alle sue fan, curiose di scoprire come proseguono i primi giorni da neo mamma. Ecco le parole di Nunzia.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Temptation Island, “E’ stato un parto particolare”: il racconto dell’ex protagonista

Nunzia Sansone con una IG story ha raccontato ai suoi fan com’è stato il parto, prima che nascesse la sua Dea! L’ex protagonista di Temptation Island dopo aver salutato le sue fan, ha raccontato:

“Purtroppo è stato un parto un po’ particolare, mercoledì mattina alle 6:00 dopo l’ultima consulenza è stato obbligatorio il cesareo. Il mio dottore non mi ha mai lasciata sola, anzi. Mi ha fatto sempre sentire protetta ed al sicuro, nonostante stessi sola. Sabato io e Dea siamo tornate dal Papà“.

Leggi anche Nunzia Sansone Temptation Island: com’era, irriconoscibile in una vecchia foto

La Sansone ha spiegato che pian piano si sta rimettendo in piedi, “Ho bisogno di un po’ di tempo, mi conoscete non mi abbatto. Appena sto meglio vi racconterò tutto” ha aggiunto. La gioia della neo mamma è incontenibile: averla tra le braccia è una delle cose più belle che la vita potesse regalarle. “Posso solo dirvi che avere la mia piccola tra le braccia, guardarla, viverla, tenerla sul mio petto, è la cosa più bella del mondo e nonostante sia andata in un certo modo, riaffronterei tutto” ha concluso.