“Solo una cosa mio fratello sa far bene”: Valerio Scanu lascia tutti senza parole

Il cantante Valerio Scanu lascia tutti senza parole: “Solo una cosa mio fratello sa far bene”, ecco le dichiarazioni

L’ex allievo del talent show “Amici”, Valerio Scanu, si è lasciato andare sui social ad una rivelazione molto dolce. Il cantante ha pubblicato una foto con in braccio il nipotino appena nato e poi ha scritto: “Solo una cosa mio fratello sa fare bene“. Di seguito vi riportiamo le parole del noto cantante.

Valerio Scanu, “Solo una cosa mio fratello sa fare”: le sue parole

Valerio Scanu è un noto cantante divenuto famoso grazie alla partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi. Il cantante ha preso parte all’ottava edizione, classificandosi al secondo posto in classifica e sfiorando per un soffio la vittoria finale.

Nel corso della sua carriera ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, vincendo nel 2010 con il brano “Per tutte le volte che….”. Ha ricevuto inoltre vari riconoscimenti, tra cui 4 Wind Music Awards, un TRL Award e un Venice Music Awards.

Scanu è molto seguito sui social, soprattutto su Instagram, dove di recente ha pubblicato una foto molto tenera. Lo scatto lo ritrae insieme al nipotino appena nato e nella didascalia della foto Valerio scrive: “Mio fratello solo una cosa sa fare: i figli“. Il cantante poi aggiunge: “Li fa bene perchè somiglianti al fratello maggiore” e poi dà il benvenuto al nuovo arrivato, Edoardo.

Lo scatto ha emozionato i suoi fan. La foto ha ricevuto migliaia di like e tra i commenti molti si sono complimentati con il fratello di Scanu. Il piccolo in effetti è molto bello e non si può che congratularsi con il fratello minore di Valerio. A lui e a tutta la sua famiglia vanno gli auguri della redazione di Sologossip.